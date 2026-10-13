Horațiu Moldovan, magnet pentru goluri între buturi la Eyupspor! Al doilea meci consecutiv în care primește cel puțin patru goluri în Turcia

Horațiu Moldovan a avut parte de un meci dificil în campionatul Turciei. Portarul român a primit patru goluri în partida în care echipa sa, Eyupspor, a pierdut cu 0-4 în fața celor de la Goztepe, în etapa a șaptea din campionatul Turciei.

Horațiu Moldovan, urmărit de ghinion în Turcia Foto: Instagram @eyupsporkulubu

Meciul a început prost pentru echipa lui Moldovan

În minutul 9, Abdullahi a fost eliminat după ce l-a lovit cu mâna în zona gâtului pe Miroshi. Arbitrul a verificat faza cu ajutorul VAR și a acordat și penalty pentru Goztepe. Juan a executat lovitura de la 11 metri în minutul 11 și a deschis scorul, trimițând mingea în partea opusă celei în care s-a aruncat Horațiu. Cu un jucător mai puțin încă din primele minute, Eyupspor a avut mari probleme pe parcursul meciului. Gazdele au încercat să atace, dar le-a fost greu să creeze ocazii clare de gol.

După pauză, Goztepe a mai înscris de trei ori

Henrique a fost omul meciului pentru oaspeți, reușind să marcheze în minutele 54, 59 și 75. Astfel, atacantul a înscris trei goluri, iar echipa sa s-a impus cu 4-0.

Pentru Horațiu Moldovan este al doilea meci consecutiv în care primește cel puțin patru goluri. În partida precedentă, împotriva celor de la Fenerbahce, portarul român a fost schimbat la pauză, când scorul era deja 5-0 pentru adversari.

Victoria este prima obținută de Goztepe în acest sezon de campionat. Echipa a ajuns la șase puncte după șapte etape. De cealaltă parte, Eyupspor traversează o perioadă dificilă și se află pe ultimul loc în clasament, cu doar trei puncte. În etapa următoare, echipa lui Horațiu Moldovan va juca în deplasare cu Erzurumspor FK. Goztepe va întâlni formația Kocaelispor.