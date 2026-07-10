Horațiu Moldovan și-a schimbat echipa! A efectuat, deja, vizita medicală la noul club

Horațiu Moldovan (28 de ani) își continuă cariera în Turcia, după ce a ajuns la un acord cu Eyupspor, formație care a încheiat pe locul 15 în sezonul trecut al Super Lig.

După experiența nereușită de la Oviedo, unde a evoluat sub formă de împrumut, portarul român este pregătit pentru o nouă provocare. Conducerea lui Eyupspor și Atletico Madrid au ajuns la un acord, iar Moldovan a ajuns joi în Turcia pentru efectuarea vizitei medicale și semnarea contractului, potrivit jurnalistului turc Erol Evcen.

Deocamdată, nu este clar dacă mutarea se realizează sub formă de împrumut sau prin transfer definitiv. Portarul român se află încă sub contract cu Atletico Madrid până în vara anului 2028.

Ce s-a ăntâmplat cu Horațiu Moldovan după despărțirea de Rapid

Transferat de Atletico Madrid în ianuarie 2024 pentru 800.000 de euro, Horațiu Moldovan nu a reușit să debuteze pentru echipa pregătită de Diego Simeone, fiind permanent în umbra lui Jan Oblak.

Pentru a evolua constant, portarul român a fost împrumutat la Sassuolo, unde a fost titular și a contribuit la promovarea echipei în Serie A. Ulterior, a ajuns sub formă de împrumut la Oviedo, însă a bifat doar trei apariții pe parcursul sezonului.

După revenirea la Atletico Madrid, Moldovan își va continua cariera în Turcia, unde speră să își relanseze carierea și să revină în circuitul echipei naționale. De la despărțirea de Rapid, acesta a adunat 30 de meciuri la nivel de club, fără să joace vreun minut pentru Atletico. În tricoul României are 16 selecții.