Golurile „interzise”. Barcelona, suspectată că i-a cerut lui Lewandowski să nu mai marcheze. Cum au evitat catalanii costuri uriașe

Biografia „Lewandowski. Autentic”, realizată de jurnalistul polonez Sebastian Staszewski, dezvăluie un episod tensionat din culisele sezonului 2022–2023, în care Robert Lewandowski și conducerea Barcelonei au avut un moment delicat.

Conform autorului, cu puțin înainte de finalul campionatului, când Barcelona era deja campioană, iar Lewandowski conducea detașat topul golgheterilor cu 23 de goluri, jucătorul ar fi fost invitat la o întâlnire cu mai mulți oficiali ai clubului, inclusiv Joan Laporta. În cadrul discuției, un membru al conducerii i-ar fi propus să nu mai înscrie în ultimele două etape, o idee care l-ar fi lăsat pe polonez fără cuvinte, conform Marca.

Explicația ar fi avut legătură cu banii. Barca ar fi fost obligată să achite lui Bayern Munchen 2,5 milioane de euro dacă Lewandowski ajungea la 25 de goluri. Cum titlul era deja câștigat, clubul ar fi încercat să evite acel bonus.

În final, atacantul nu a mai punctat în ultimele două meciuri, deși a fost integralist, însă a rămas totuși principalul marcator al ligii, depășindu-l pe Karim Benzema și obținând trofeul Pichichi.

Alimentația jucătorilor, afectată de criză

Cartea menționează și o altă întâmplare legată de situația financiară dificilă a Barcelonei. Într-o deplasare, Lewandowski ar fi remarcat că la mesele echipei exista o varietate redusă de carne și pește. Când a cerut o explicație bucătarului, acesta i-ar fi spus, foarte direct, că echipa este nevoită „să taie din cheltuieli”.