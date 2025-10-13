Arabii vor să i-l „răpească” Bacelonei pe Lamine Yamal. Oferta nebunească pusă pe masă de A Hilal

Al Hilal, echipă saudită de fotbal pregătită de antrenorul italian Simone Inzaghi, pregătește o ofertă astronomică pentru spaniolul Lamine Yamal (18 ani): 400 de milioane de euro! Barça a spus un răspicat nu, dar situația este complicată în vestiarul catalanilor.

Jucătorul are contract până în 2031, iar clubul îl consideră netransferabil, însă în ultimele săptămâni au apărut unele neînțelegeri cu Flick din Spania. Arabii își propun să câștige teren cu o ofertă imparabilă.

Al Hilal ar fi făcut o ofertă fără precedent în fotbalul mondial pentru campionul european cu naționala Spaniei. Potrivit site-ului spaniol Fichajes.net, clubul arab a luat deja legătura cu echipa de transferuri a Barcelonei, care, însă, până acum, a respins oferta. „Yamal nu este de vânzare”, s-a anunțat Catalonia.

Tânărul are un salariu fix de aproximativ zece milioane de euro plus un bonus la semnare de 25 de milioane, distribuit pe șase ani.

Yamal are în prezent o accidentare ușoară, iar obiectivul antrenorului german Hansi Flick este să-l aibă disponibil pentru El Clásico, de pe 26 octombrie.

Oferta pentru Yamal vine într-un moment dificil pentru Barcelona, ​​care a avut parte de o dublă înfrângere, în Liga Campionilor (1-2 împotriva PSG) și în campionat. Eșecul de la Sevilla, potrivit Fichajes.net, a stârnit un conflict intern între Hansi Flick și vestiarul blaugrana.

Antrenorul german a criticat echipa, cerând mai multă intensitate atât la antrenamente, cât și la meciuri, în timp ce jucătorii - inclusiv Yamal - s-au plâns de lipsa de comunicare și înțelegere din partea antrenorului și a staff-ului său.

Această situație, potrivit unor surse spaniole, ar putea avea urmări pe piața transferurilor. Iar oferta celor de la Al Hilal complică lucrurile.