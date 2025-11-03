O italiancă i-a dat târcoale lui Lamine Yamal. Starul Barcelonei este singur, după despărțirea de Nicki Nicole

Povestea de dragoste dintre fotbalistul spaniol Lamine Yamal (18 ani), vedeta Barcelonei, și artista Nicki Nicole a fost de scurtă durată. La câteva săptămâni după ce și-au oficializat relația pe rețelele de socializare, eveniment petrecut în august anul trecut, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a cântăreței argentiniene, cei doi au decis să pună capăt speculațiilor recente și să confirme că sunt din nou singuri.

Fotbalistul Barcelonei a fost primul care a confirmat despărțirea, negând zvonurile despre o presupusă infidelitate care să fi stat în spatele deciziei de despărțire. „Nu mai suntem împreună, dar nu este din cauza infidelității. Tocmai ne-am despărțit, asta e tot”, a declarat tânărul de 18 ani jurnalistului spaniol Javier de Hoyos. El a completat: „Tot ce spun oamenii nu are nicio legătură cu relația noastră”.

O confirmare suplimentară a venit de la Nicki Nicole, contactată de jurnalistul de cancan Jordi Martín. Tânăra de 25 de ani nu a oferit detalii. „Confirm că eu și Lamine nu mai suntem împreună. Nu ne-am mai văzut de când am plecat de la Barcelona. Nu am intenționat să facem public acest lucru, dar am fost obligați să o facem”, a explicat Nicole, înainte de a reitera că nu a existat la mijloc vreo infidelitate: „Pot confirma că nu a existat nicio infidelitate. Dacă aș fi victima acestui lucru, aș spune-o public, așa cum am făcut-o și în trecut”.

Petrecere la Hotelul Armani

De unde au apărut zvonurile despre o aventură? Bârfele au explodat în zilele următoare înfrângerii Barcelonei în fața lui Real Madrid, când Yamal, profitând de două zile libere, a călătorit la Milano cu niște prieteni.

Acolo, în timpul șederii în Italia, starul de 18 ani ar fi participat la o petrecere privată la Hotelul Armani, împreună cu o serie de femei, inclusiv influencera italiană Anna Gegnoso. Bârfele au explodat în câteva ore și au ajuns în Spania, unde au început să circule zvonuri că tânărul fotbalist o înșela pe Nicki.

În momentul călătoriei în Italia, relația lui Yamal cu tânăra de 25 de ani se încheiase: „Ceea ce iese în presă nu are nicio legătură cu relația noastră. Călătoria în Italia? Petreceam și nu eram încă împreună. Nu am înșelat-o pe Nicki și nu am mai fost cu nimeni altcineva”.