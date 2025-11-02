search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au despărțit, după doar trei luni de relație: „Nu mai suntem împreună”

Publicat:

Lamine Yamal, în vârstă de 18 ani, și artista argentiniană Nicki Nicole, de 25 de ani, nu mai formează un cuplu, după doar câteva luni de relație.

Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au despărțit Foto/Instagram
Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au despărțit Foto/Instagram

Potrivit presei din Spania, despărțirea ar fi fost provocată de o trădare din partea fotbalistului, însă Nicki Nicole a respins aceste zvonuri.

Ea i-a scris jurnalistului Jordi Martin pentru a clarifica situația și l-a rugat să nu dezvăluie conținutul conversației, deși acesta a ales să citească mesajele primite.

Bună, Jordi. Nu prea-mi stă în caracter să fac asta, dar voiam doar să clarific faptul că eu și Lamine nu mai suntem împreună de câteva zile, de când am plecat din Barcelona.

Am vrut să spun pentru că am văzut că sunt zvonuri despre o presupusă infidelitate. Crede-mă, dacă cineva m-ar fi înșelat, aș fi prima care ar ieși să clarifice totul, așa cum am făcut în trecut. 

Înțeleg că asta e meseria ta. Nu voiam să ies, dar am vrut să clarific. Dacă vrei să spui, nu e nicio problemă, dar te rog să nu publici conversația, pentru că nu vreau să continui să mai vorbesc despre subiect!”, este mesajul citit de Jordi Martin, care ar fi de la Nicki Nicole, citat de La Opinion.

🚨🚨🎙️| Lamine Yamal has announced his separation from Nicki Nicole:“We simply decided to separate and that's it. Everything being said has nothing to do with us. There was no issue of infidelity.”[@sport] pic.twitter.com/0EDvv1URSW

— CentreGoals. (@centregoals) November 1, 2025

Cei doi și-au oficializat relația în luna august 2025.

„Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba de nicio infidelitate. Pur și simplu ne-am despărțit, asta e tot. Tot ce apare acum nu are nicio legătură cu relația noastră!”, a declarat și starul Barcelonei, potrivit sport.es.  

Sport

