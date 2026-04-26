Gloria Bistrița iese cu capul sus din Liga Campionilor la handbal. Prestație onorabilă pe terenul lui Brest

Careul de ași al Ligii Campionilor la handbal feminin a fost stabilit în această seară, după ce Brest a trecut în dublă manșă de Gloria Bistrița (36-35 în tur și 36-30 în Franța). Franțuzoaicele vor juca alături de conaționalele de la Metz, româncele de la CSM București și maghiarele de la Gyor în Final Four-ul de la Budapesta. Tragerea la sorți a semifinalele va avea loc mâine, de la ora 16.00.

În ultimul meci din sferturi, Gloria Bistrița a dat o replică puternică pe terenul celor de la Brest. Ardelencele au condus în mai multe rânduri, însă gazdele au intrat în avantaj minim la pauză, 14-13. După pauză, franțuzoaicele au apăsat pedala de accelerație și s-au desprins, tabela indicând la final 36-30. A fost un duel între vedetele Vyakhireva, care a punctat de 8 ori pentru Brest, și So Delgado, autoare a 9 goluri pentru bistrițence.

Final Four-ul Ligii Campionilor va avea loc în week-end-ul 6-7 iunie, în arena MVM Dome din Budapesta. Tragerea la sorți a celor două meciuri din semifinale va avea loc luni, 27 aprilie, de la ora 16.00.