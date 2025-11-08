Ghinion uriaș pentru jucătorul lui Chivu. Casa fotbalistului, jefuită în timp ce Inter evolua în Champions League. Pagube materiale uriașe

Locuința unui jucător de bază de la Inter Milano a fost spartă chiar în timp ce echipa sa disputa meciul din UEFA Champions League, împotriva formației Kairat Almaty.

În seara partidei, Alessandro Bastoni nu a fost inclus în primul „11” de antrenorul Cristi Chivu, fiind lăsat pe bancă.

Inter a câștigat confruntarea cu 2-1, continuând seria perfectă din competiția europeană. Bucuria victoriei a fost însă umbrită de o veste șocantă primită de fundaș după fluierul final: locuința lui fusese jefuită.

Patru indivizi au pătrus în casă

Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, incidentul s-a petrecut în localitatea Castelli Calepio, acolo unde Bastoni locuiește alături de soția sa, Camilla Bresciani, și fiica lor. În timpul meciului, patru indivizi îmbrăcați complet în negru ar fi pătruns în casă și ar fi reușit să sustragă mai multe ceasuri și genți de lux.

Sistemul de alarmă s-a declanșat, dar jaful a durat doar câteva minute. Hoții au fugit înainte ca echipa de securitate și carabinierii să ajungă la fața locului. Ulterior, poliția a analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul și exteriorul casei, pentru a-i identifica pe făptași.

Din fericire, nici Bastoni, nici familia sa nu se aflau acasă în momentul incidentului.

Alessandro Bastoni, jucător esențial pentru Cristi Chivu

Partida din Champions League cu Kairat Almaty, câștigată de Inter cu 2-1, a fost doar a doua ocazie în acest sezon când antrenorul Cristi Chivu a decis să nu-l folosească pe Alessandro Bastoni. Prima dată când fundașul italian a rămas pe bancă a fost pe 21 septembrie, în meciul din Serie A cu Sassuolo, câștigat tot cu 2-1 de echipa milaneză.

Până acum, Bastoni a adunat 12 apariții sub comanda lui Chivu în actualul sezon, timp în care a marcat un gol (în victoria cu Torino, în campionat) și a oferit trei pase de gol. Două dintre acestea au venit tot în Serie A, în partidele cu Torino și Cagliari, iar cea de-a treia în Liga Campionilor, împotriva Slaviei Praga.