Video Italienii sunt uluiți de modul cum se bucură Chivu după goluri. Românul face spectacol la marginea terenului

Cristian Chivu (45 de ani) are un mod aparte de a trăi meciurile. Se comportă ca și cum ar fi mai mult un jucător de la Inter decât un antrenor. Strigă, sărută și îmbrățișează.

Este un limbaj corporal care rezumă perfect atașamentul românului față de club, susțin fanii Interului, echipă aflată pe locul 2 în Serie A după 10 etape, la un punct în spatele liderului Napoli (22 de puncte), campioana en-titre.

În timp ce pe rețelele sociale, suporterii scriu că modul în care se bucură Chivu arată iubirea pentru club, alții consideră că ar trebui să aibă reacții mai reținute, având în vedere că un antrenor se încadrează în alte reguli de comportament.

Victoria de pe stadionul „Bentegodi” l-a determinat pe român să plonjeze pe gazonul murat de ploaie. Înainte, îi sărise în brațe fundașului său, Bastoni. În rundele trecute, Chivu sărbătorise euforic la Torino, contra lui Juventus.