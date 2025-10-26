search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cristi Chivu, adus cu picioarele pe pământ. Inter, și bătută, și furată în derby-ul Italiei

0
0
Publicat:

Inter Milan a ratat șansa de a urca pe primul loc în Serie A, după ce au pierdut derby-ul cu Napoli, 1-3 în etapa a 8-a. Echipa lui Cristi Chivu a căzut pe poziția a 4-a, într-un meci în care gazdele au deschis scorul după un penalty de tot râsul, transformat de De Bruyne. Șocul a fost prea mare pentru milanezi, care nu au reușit să treacă peste tensiunea partidei și să se concentreze pe fotbal, lucru subliniat de presa peninsulară.

Cristi Chivu, uluit de maniera de arbitraj la meciul cu Napoli. Foto EPA EFE
Cristi Chivu, uluit de maniera de arbitraj la meciul cu Napoli. Foto EPA EFE

victorii consecutive avea Inter în toate competițiile înaintea partidei de la Napoli. Pe Stadionul Diego Maradona, Inter a fost destabilizată de un penalty ilar, acordat aiurea, deși a fost analizat în camera VAR. Belgianul De Bruyne a transformat lovitura de pedeapsă, moment în care a suferit și o întindere sau o ruptură musculară, iar milanezii nu s-au mai regăsit până la finalul partidei.

Nota 5 pentru cum a gestionat partida

În minutul 54, McTominay a majorat avantajul gazdelor, Calhanoglu a readus speranța în tabăra echipei lui Cristi Chivu, pentru ca Anguissa să ducă scorul la 301, după 66 de minute de joc. Fotbaliștii vicecampioanei Europei abia au primit note de trecere din partea presei italiene, la fel ca antrenorul român, notat cu 5 pentru modul în care a gestionat partida. Publicația FCInter1908 i-a reproșat tehnicianului că nu a reușit să-și scoată jucătorii din haosul generat de anumite decizii de arbitraj și "jocul urât" propus de Napoli.

"Meciul a fost condus în mod scandalos de arbitrul Mariani, dar echipa lui Chivu, Inter, a fost grav vinovată. S-a lăsat târâtă în haos, fără să se mai gândească să joace. În a doua repriză, a fost multă nervozitate, multe momente de încăierare, dar puțin fotbal adevărat. Totuși, meciul ar fi putut fi salvat, iar atunci și-ar fi putut atribui meritele. A se lăsa târâtă în ​​jos de evenimente negative este un defect pe care această echipă nu îl poate depăși", au scris italienii după partida în care Napoli a urcat pe prima poziție în clasamentul din Serie A.

„Nu mă interesează ce spune lumea de mine”

„Ne-a durut acel penalty, am încercat sa reacționăm, ne-am enervat mai mult cu banca lor si nu am reușit să ne facem treaba pentru care am venit pregătiți. Energia a fost aruncată pe geam. Am reacționat cam târziu, golul trei e consecința lucidității pierdute", a declarat antrenorul român, care a continuat: „Lumea are dreptul să spună ce vrea. Ca antrenor nu mă voi lamenta vreodată.

Am o dorința să văd fotbalul diferit de cum sunt unii obișnuiți. Nu mă interesează nici să văd dacă lumea spune că sunt bun. Mă interesează numai de jucătorii mei și să câștigăm împreună. Aici suntem mereu obișnuiți să ne lamentam si să ne plângem. Cât voi fi aici nici nu mă interesează ce spune lumea de mine”.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Afacerea de 6 milioane de euro cu care Gigi Nețoiu l-a dat pe spate până și pe Victor Pițurcă. „E ceva incredibil”
fanatik.ro
image
Daniel David: „Am reușit să trecem prin furtuna fiscal-bugetară”. „Pe spinarea noastră”, răspund profesorii
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
image
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
playtech.ro
image
Războiul civil îl alungă pe Laurențiu Reghecampf din Sudan. Decizia de ultimă oră care îl afectează pe antrenorul român
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Soția lui Florinel Coman a publicat imaginile! Au dat târcoale casei: ”Tentația este mare”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Se schimbă formula de calcul la pensie din 2026! Cum se calculează vechimea de anul viitor şi cine este afectat
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Cea mai bună băutură pentru digestie. Dr. Adina Alberts o recomandă. Este ideală și pentru cei care vor să slăbească: „Nu are niciun fel de zaharuri”
click.ro
image
Carmen Harra, avertisment pentru români: „Pământul încearcă să comunice cu noi” Ce se va întâmpla la finalul anului 2025
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?