search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cristi Chivu împlinește 45 de ani. Antrenorul celor de la Inter Milano are Italia la picioare. Palmares impresionant

0
0
Publicat:

Cristian Chivu, fostul căpitan al primei reprezentative a României, dar şi actualul tehnician al clubului Internazionale Milano din Serie A, împlineşte, astăzi, frumoasa vârstă de 45 de ani.

Cristi Chivu împlinește 45 de ani Foto/Colaj RRC - EPA
Cristi Chivu împlinește 45 de ani Foto/Colaj RRC - EPA

Chivu întruchipează perfect valorile Interului: dedicare, curaj şi spirit de sacrificiu. Ca jucător, a scris pagini de neuitat în istoria Nerazzurri, acumulând 169 de apariţii, trei Scudetti, o Ligă a Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor, două Coppa Italia şi două Supercupe ale Italiei.

După ce şi-a încheiat cariera de jucător, a început o nouă călătorie ca antrenor în sectorul de tineret al Nerazzurri, ajungând în cele din urmă pe banca echipei cu care a câştigat totul ca jucător, scrie site-ul oficial al clubului milanez

Performanțe incredibile cu Inter Milano

Cristian Chivu s-a născut la 26 octombrie 1980, la Reşiţa, şi şi-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reşiţa în 1996, unde a ramăs până în 1998, când a trecut la Universitatea Craiova. La echipa reşiţeană el a fost antrenat o perioadă şi de tatăl său, care a murit când Cristi avea doar 17 ani.

În 1999, el a fost transferat la Ajax Amsterdam, devenind căpitanul echipei olandeze în 2001 şi câştigând Eredivisie în 2002. În 2003, Chivu a părăsit Olanda pentru Italia, ajungând la AS Roma, unde a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formaţiei. 

Deşi a fost dorit de cluburi celebre din Europa, Chelsea, FC Barcelona sau Real Madrid, în 2007, pentru 16 milioane de euro, fundaşul a preferat să semneze pentru Internazionale Milano, echipă alături de care a câştigat campionatul Italiei (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), Cupa Italiei (2009/2010, 2010/2011), dar şi Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010), când „nerrazzuri” erau antrenaţi de portughezul Jose Mourinho.

Desemnat de trei ori fotbalistul român al anului (2000, 2002 şi 2009)

La echipa naţională, el a debutat în 1999.  A participat cu naţionala României la Campionatele Europene din 2002 şi 2008. În 21 mai 2011, Chivu şi-a anunţat retragerea din naţionala României, după 75 de meciuri şi trei goluri, motivându-şi decizia că nu poate fizic să facă faţă şi echipei de club şi primei reprezentative.

La începutul anului 2010, Cristian Chivu a suferit o fractură craniană la un meci din campionat. El a fost operat şi de atunci a evoluat cu o cască de protecţie.

Cristian Chivu nu a mai jucat niciun meci din mai 2013, el retrăgându-se oficial din activitate în 2014. 

Chivu vorbeşte olandeză, engleză şi italiană, a fost desemnat de trei ori fotbalistul român al anului (2000, 2002 şi 2009) şi a fost inclus în echipa UEFA a anului 2002, conform news.ro.

Antrenorul lui Inter până în 2027

Fostul fundaş al lui Inter (169 de meciuri între 2007 şi 2014)  a terminat sezonul trecut din Serie A pe banca Parmei cu un palmares pozitiv: 13 meciuri cu 3 victorii, 7 egaluri şi 3 înfrângeri, reuşind astfel atingerea unui obiectiv care părea imposibil: menţinerea cruciaţilor în Serie A.

Experienţa românului în fotbalul profesionist se reducea doar la aceste 13 meciuri cu Parma, dar fostul internaţional român a petrecut trei sezoane pe banca echipei U19 a lui Inter, reuşind să câştige titlul de campion în 2022.

La 9 iunie, el a semnat un contract cu Inter Milano pentru funcţia de antrenor principal valabil până în 2027. În prezent, Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 15 puncte în opt etape.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe
fanatik.ro
image
Eugen Șerbănescu de la CNC a scăpat de 34 de acuzații cu o pagubă de 46 de milioane de lei
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
image
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Arenda terenurilor agricole în sudul României în 2025: cât costă un hectar de teren arabil
playtech.ro
image
Se construiește noua „bijuterie arhitecturală” a României. Locația de „cinci stele” va costa 100.000.000 de euro și va avea 15.000 de locuri, se află la mai puțin de două ore de București
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu, așa cum rar a fost văzut: a început să strige în conferință și a urmat ceva complet neașteptat, după 1-3 cu Napoli
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Se schimbă formula de calcul la pensie din 2026! Cum se calculează vechimea de anul viitor şi cine este afectat
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?