Cristi Chivu împlinește 45 de ani. Antrenorul celor de la Inter Milano are Italia la picioare. Palmares impresionant

Cristian Chivu, fostul căpitan al primei reprezentative a României, dar şi actualul tehnician al clubului Internazionale Milano din Serie A, împlineşte, astăzi, frumoasa vârstă de 45 de ani.

Chivu întruchipează perfect valorile Interului: dedicare, curaj şi spirit de sacrificiu. Ca jucător, a scris pagini de neuitat în istoria Nerazzurri, acumulând 169 de apariţii, trei Scudetti, o Ligă a Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor, două Coppa Italia şi două Supercupe ale Italiei.

După ce şi-a încheiat cariera de jucător, a început o nouă călătorie ca antrenor în sectorul de tineret al Nerazzurri, ajungând în cele din urmă pe banca echipei cu care a câştigat totul ca jucător, scrie site-ul oficial al clubului milanez.

Performanțe incredibile cu Inter Milano

Cristian Chivu s-a născut la 26 octombrie 1980, la Reşiţa, şi şi-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reşiţa în 1996, unde a ramăs până în 1998, când a trecut la Universitatea Craiova. La echipa reşiţeană el a fost antrenat o perioadă şi de tatăl său, care a murit când Cristi avea doar 17 ani.

În 1999, el a fost transferat la Ajax Amsterdam, devenind căpitanul echipei olandeze în 2001 şi câştigând Eredivisie în 2002. În 2003, Chivu a părăsit Olanda pentru Italia, ajungând la AS Roma, unde a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formaţiei.

Deşi a fost dorit de cluburi celebre din Europa, Chelsea, FC Barcelona sau Real Madrid, în 2007, pentru 16 milioane de euro, fundaşul a preferat să semneze pentru Internazionale Milano, echipă alături de care a câştigat campionatul Italiei (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), Cupa Italiei (2009/2010, 2010/2011), dar şi Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010), când „nerrazzuri” erau antrenaţi de portughezul Jose Mourinho.

Desemnat de trei ori fotbalistul român al anului (2000, 2002 şi 2009)

La echipa naţională, el a debutat în 1999. A participat cu naţionala României la Campionatele Europene din 2002 şi 2008. În 21 mai 2011, Chivu şi-a anunţat retragerea din naţionala României, după 75 de meciuri şi trei goluri, motivându-şi decizia că nu poate fizic să facă faţă şi echipei de club şi primei reprezentative.

La începutul anului 2010, Cristian Chivu a suferit o fractură craniană la un meci din campionat. El a fost operat şi de atunci a evoluat cu o cască de protecţie.

Cristian Chivu nu a mai jucat niciun meci din mai 2013, el retrăgându-se oficial din activitate în 2014.

Chivu vorbeşte olandeză, engleză şi italiană, a fost desemnat de trei ori fotbalistul român al anului (2000, 2002 şi 2009) şi a fost inclus în echipa UEFA a anului 2002, conform news.ro.

Antrenorul lui Inter până în 2027

Fostul fundaş al lui Inter (169 de meciuri între 2007 şi 2014) a terminat sezonul trecut din Serie A pe banca Parmei cu un palmares pozitiv: 13 meciuri cu 3 victorii, 7 egaluri şi 3 înfrângeri, reuşind astfel atingerea unui obiectiv care părea imposibil: menţinerea cruciaţilor în Serie A.

Experienţa românului în fotbalul profesionist se reducea doar la aceste 13 meciuri cu Parma, dar fostul internaţional român a petrecut trei sezoane pe banca echipei U19 a lui Inter, reuşind să câştige titlul de campion în 2022.

La 9 iunie, el a semnat un contract cu Inter Milano pentru funcţia de antrenor principal valabil până în 2027. În prezent, Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 15 puncte în opt etape.