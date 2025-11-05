Chivu face spectacol la fiecare conferință de presă. Ce sfat are pentru căpitanul său, Lautaro Martinez

Antrenorul Cristian Chivu (45 de ani) a vobit la conferința de presă de dinaintea meciului de astăzi cu Kairat Almaty, din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, despre situația căpitanului echipei sale, argentinianul Lautaro Martinez (28 de ani).

Întrebat despre starea de spirit a lui Lautaro Martinez, care nu traversează o prioadă prea bună, tehnicianul a făcut un gest savuros, forțând un zâmbet cu degetele.

„Uneori, greutatea responsabilităţii îi întunecă gândurile. I-am spus să zâmbească mai mult, ştie cine este, cât munceşte şi ce reprezintă pentru noi”, a afirmat Chivu.

Inter are 9 puncte în grupa de Liga Campionilor și poate ajunge la cota 12, dacă trece de Kairat, formație care are doar un punct.

Deocamdată, 12 puncte după 4 runde au doar două formații, Bayern Munchen și Arsenal Londra.