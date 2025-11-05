search
Chivu face spectacol la fiecare conferință de presă. Ce sfat are pentru căpitanul său, Lautaro Martinez

Antrenorul Cristian Chivu (45 de ani) a vobit la conferința de presă de dinaintea meciului de astăzi cu Kairat Almaty, din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, despre situația căpitanului echipei sale, argentinianul  Lautaro Martinez (28 de ani). 

Chivu face spectacol la fiecare apariție publică
Chivu face spectacol la fiecare apariție publică

Întrebat despre starea de spirit a lui Lautaro Martinez, care nu traversează o prioadă prea bună, tehnicianul a făcut un gest savuros, forțând un zâmbet cu degetele.

„Uneori, greutatea responsabilităţii îi întunecă gândurile. I-am spus să zâmbească mai mult, ştie cine este, cât munceşte şi ce reprezintă pentru noi”, a afirmat Chivu.

Inter are 9 puncte în grupa de Liga Campionilor și poate ajunge la cota 12, dacă trece de Kairat, formație care are doar un punct.

Deocamdată, 12 puncte după 4 runde au doar două formații, Bayern Munchen și Arsenal Londra.

