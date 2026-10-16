 George Pușcaș, audiat de procurorii DIICOT în dosarul Nordis. Cum a ajuns fotbalistul implicat în scandal | adevarul.ro
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George Pușcaș, audiat de procurorii DIICOT în dosarul Nordis. Cum a ajuns fotbalistul implicat în scandal

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Atacantul lui Dinamo, George Pușcaș, încearcă să își recupereze cele 2,5 milioane de euro pe care le-ar fi pierdut în scandalul Nordis. Fotbalistul s-a prezentat la sediul DIICOT pentru audieri, fiind însoțit de avocata sa. Acesta ar fi plătit pentru mai multe apartamente care nu au mai fost construite sau predate.

George Pușcaș
George Pușcaș Foto: Sportpictures

Pușcaș nu este singurul fost sau actual fotbalist român care ar fi fost prejudiciat în acest caz. Florin Gardoș, fost fundaș la FCSB, ar avea de recuperat aproximativ 170.000 de euro, iar Alessandro Caparco, fostul portar italian al lui Poli Iași, reclamă o pagubă de 120.000 de euro. Cristian Bărbuț ar fi pierdut 63.000 de euro, în timp ce Adrian Ropotan, fost mijlocaș la Dinamo, apare și el pe lista creditorilor.

Într-o evoluție importantă a dosarului, Curtea de Apel București a decis miercuri, 14 octombrie, să ridice definitiv sechestrele puse pe bunurile companiilor Nordis Management și Nordis Mamaia. În schimb, măsurile asigurătorii asupra bunurilor lui Vladimir Ciorbă au rămas în vigoare. Activele celor două firme ar avea o valoare totală de peste 120 de milioane de euro, potrivit fanatik.ro.

Cazul Nordis a devenit unul dintre cele mai cunoscute scandaluri imobiliare din România, după ce sute de persoane ar fi plătit pentru locuințe în proiecte rezidențiale prezentate drept unele de lux, în special pe litoral. Unii clienți acuză că au achitat integral apartamentele, în timp ce alții au plătit avansuri de zeci sau sute de mii de euro. Cu toate acestea, mulți nu au mai primit locuințele pentru care au dat banii.

Situația a intrat în atenția procurorilor DIICOT, care investighează posibile infracțiuni precum înșelăciunea, delapidarea, spălarea de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Printre persoanele vizate în dosar se află omul de afaceri Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, fostă deputată PSD și fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților. Anchetatorii încearcă să afle unde au ajuns sumele încasate de la cumpărători, cum au fost folosiți banii și cine răspunde pentru pierderile suferite de clienți.

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