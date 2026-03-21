Gabriela Ruse, umilită la Miami Open. Românca, surclasată de Madison Keys, cade abrupt în clasamentul WTA

Gabriela Ruse a pierdut în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Miami, la fel ca în precedenta ediție. Atunci, românca se retrăgea într-un meci cu Aryna Sabalenka, după 1-6 în primul set. Acum, bucureșteanca a stat pe teren tot meciul, dar a fost executată sec de Madison Keys, scor 0-6, 3-6.

În primul set, jucătoarea noastră nu a avut replică în fața americancei: doar 19 minute i-au trebuit acesteia să încheie prima parte a meciului. În setul 2, partida a fost mai echilibrată, Gabriela Ruse reușind să se țină de campioana de la Australian Open 2025 până la 3-3. A avut apoi chiar 40-0 pe serviciul adversarei, însă Madison Keys a salvat toate mingile de break, a făcut 4-3, iar totul s-a prăbușit pentru româncă.

Pentru Gabriela Ruse, înfrângerea vine la pachet cu o cădere importantă în clasamentul WTA Live, de 11 poziții, ea ajungând pe 84. România mai are două reprezentante pe tabloul de la Miami: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian. Prima va juca în această seară împotriva locului 19 WTA, Elise Mertens, în timp ce Jaq va da piept mâine cu Ekaterina Alexandrova.