Gabi Ruse s-a calificat în „sferturi” la Bad Homburg, Irina Begu s-a oprit în turul 2

Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg (Germania), dotat cu premii totale de 1.049.083 euro, după ce a învins-o (7-5, 6-2) pe rusoaica Ana Kalinskaia. Irina Begu, în schimb, a pierdut.

Aflată pe locul 105 WTA, Ruse (28 ani) s-a impus după o oră și 40 de minute. Venită din calificări, bucureșteanca a reușit 9 ași, însă a făcut și 6 duble greșeli, în timp ce Kalinskaia (27 ani, 20 WTA) a avut 4 ași, dar și 8 duble greșeli.

Gabriela Ruse are acum 2-1 în meciurile directe cu rusoaica. Prin acest succes, românca și-a asigurat 30.435 de euro și 133 de puncte WTA.

Gabi Ruse o va înfrunta pe Emma Navarro în „sferturi”

În sferturile de finală, Ruse o va înfrunta pe jucătoarea americană Emma Navarro (24 WTA), care a învins-o cu 7-5, 2-6, 6-3, pe poloneza Iga Swiatek. Fost lider mondial, aflată acum pe locul 3 mondial, poloneza era campioană anul trecut la Wimbledon și principala favorită la Bad Homburg, unde a fost finalistă anul trecut. Condruntarea a durat două ore și 5 minute.

Tot astăzi, Irina Begu (35 ani, 211 WTA) a fost învinsă de Karolina Muchova (29 ani, 11 WTA) cu 6-1, 6-1, în optimile de finală. Bucureșteanca s-a înclinat după numai 58 de minute în fața cehoaicei, a patra favorită a turneului. Muchova are acum avantaj în meciurile directe, scor 3-2.

Victorioasă în primul tur în fața lui Venus Williams, cu 6-2, 4-6, 7-6/6, Begu a obținut 15.690 de euro și 85 de puncte WTA.

Elina Svitolina s-a restras din motive fizice

În cursul după-amiezii, ucraineanca Elina Svitolina s-a retras din turneu, epuizată fizic după calificarea dificilă de marți seară în sferturile de finală, în detrimentul rusoaicei Liudmila Samsonova (3-6, 6-3, 6-2 în două ore și 12 minute).

Alte rezultate înregistrate în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg: Clara Tauson (Danemarca) - Qinwen Zheng (China) 5-7, 6-4, 6-2, Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Mirra Andreeva (Rusia/N.2) 6-3, 6-4.