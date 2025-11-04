search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Fotbalul sârb, în doliu: Un antrenor a murit, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul meciului

Publicat:

Fotbalul sârbesc este în doliu. Mladen Zizovic, antrenorul echipei Radnicki 1923 Kragujevac, s-a prăbușit pe pista de atletism în timpul meciului cu Mladost Lucani, disputat duminică seara, și a murit la scurt timp după incident, în drum spre spital.

Mladen Zizovic a murit în drum spre spital.
Antrenorul Mladen Zizovic s-a prăbușit în timpul meciului | FOTO Facebook

Tragedia s-a produs în minutul 21 al partidei, chiar în fața băncii tehnice a oaspeților. Medicii au intervenit imediat, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, tehnicianul nu a mai putut fi salvat.

După aproape 20 de minute de întrerupere, arbitrul a fluierat finalul partidei în minutul 41, când s-a confirmat că Mladen Zizovic a decedat.

Clubul Radnicki 1923 a emis un comunicat

Clubul Radnicki 1923 a anunțat vestea printr-un comunicat emoționant publicat pe rețelele de socializare:

Cu cea mai profundă tristețe, informăm publicul, suporterii și prietenii sportului că antrenorul nostru principal, Mladen Zizovic, a decedat în timpul meciului din această seară dintre Mladost și Radnicki, la Lucani.

Clubul nostru a pierdut nu doar un mare antrenor, ci, mai presus de toate, un om bun, un prieten și un om de sport care, prin cunoștințele, energia și noblețea sa, a lăsat o amprentă profundă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut.

Radnicki transmite cele mai sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor și tuturor celor care au împărtășit dragostea pentru fotbal cu el. Odihnește-te în pace, Mladen”, este comunicatul emis de clubul Radnicki 1923.

Nenad Lalatovic: ”Scotea niște sunete ciudate”

La rândul său, Nenad Lalatovic, antrenorul formației Mladost Lucani, a vorbit, profund marcat, despre momentele cumplite trăite pe teren.

Fotbalul nu a fost în prim-plan, viața umană este cea mai importantă. Am auzit doar cum a căzut ceva, un zgomot... am alergat imediat. S-a luptat pentru viața lui, scotea niște sunete ciudate.

Am auzit că avusese probleme cu inima mai demult. Un șoc mare, o tragedie pentru familie. Nu am mai fost niciodată într-o astfel de situație... mint, am fost, când a murit Vladimir Dimitrijevic.

Am fost șocat și acum mi s-a făcut pielea de găină. O situație oribilă... transmit condoleanțe familiei”, a declarat Nenad Lalatovic.

Cariera lui Mladen Zizovic

Originar din Bosnia și Herțegovina, Mladen Zizovic a avut o carieră de peste un deceniu ca jucător, evoluând în țara natală și în Albania.

După retragerea din activitate, în 2017, și-a început cariera de antrenor, trecând pe la echipe precum Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Al-Kholood, FC Shkupi, Borac Banja Luka și, recent, Radnicki 1923.

Zizovic fusese numit la conducerea tehnică a echipei cu doar câteva zile înainte de tragedie, pe 23 octombrie.

