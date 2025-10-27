Un cutremur zguduie fotbalul turcesc. Scandal grav de pariuri, cu sute de arbitri implicați de la toate nivelurile

Scandalul a fost făcut public de președintele Federației Turce de Fotbal (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, în timpul unei conferințe de presă extraordinare care a dezvăluit date șocante.

Potrivit oficialului, sunt implicate sute de nume! 371 dintre cei 571 de arbitri care lucrează în prezent în țară dețin conturi de jocuri de noroc, iar până la 152 dintre aceștia se spune că au pariat efectiv, în unele cazuri la volume foarte mari.

Se spune că un singur arbitru a plasat peste 18.000 de pariuri.

Dezvăluirile confirmă că fenomenul afectează toate nivelurile fotbalului turcesc, de la arbitrii șefi la arbitrii asistenți. Se spune că unii arbitri au plasat peste 10.000 de pariuri, subliniind natura sistemică a problemei.

Confruntat cu aceste cifre, Haciosmanoglu a descris-o ca fiind un punct de cotitură pentru fotbalul turc, anunțând inițierea imediată a unor măsuri disciplinare de către Consiliul Disciplinar Federal.

Președintele TFF a explicat că ancheta este în desfășurare de câteva luni și se desfășoară în colaborare cu autoritățile guvernamentale. El a subliniat importanța termenului de cinci ani stabilit de legea și reglementările federale, în care se încadrează cazurile descoperite până în prezent.

Mesajul către comunitatea fotbalistică a fost clar: este nevoie de acțiuni colective pentru curățarea sistemului. Haciosmanoglu a cerut, de asemenea, cluburilor să își examineze membrii înregistrați, inclusiv jucătorii.

Implicațiile scandalului se extind dincolo de granițele naționale. Informațiile colectate, a confirmat președintele, au fost deja transmise la FIFA și la UEFA.

În același timp, federația turcă intenționează să privească spre viitor cu un program de formare care se extinde în toate cele 81 de provincii ale țării, menit să creeze o nouă generație de arbitri instruiți conform criteriilor de integritate și transparență.

Fotbalul turc se confruntă astfel cu una dintre cele mai profunde crize ale sale, cu scopul declarat de a reconstrui încrederea și de a restabili credibilitatea unui sistem grav subminat de practici ilicite care riscă să compromită întreaga credibilitate a mișcării.