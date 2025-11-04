Drama unui fost jucător al Stelei. S-a izolat de lume și se luptă cu o boală gravă

Veste tristă pentru fotbalul românesc și pentru fanii Stelei. Gheorghe Cristache, fost fundaș de bază al roș-albaștrilor și fost component al echipei naționale, trece prin momente extrem de dificile. La 74 de ani, fostul mare stelist se confruntă cu probleme serioase de sănătate și, potrivit apropiaților, s-a izolat complet de lume.

Cristache, născut în 1951, a fost unul dintre jucătorii de bază ai Stelei în perioada 1968–1974, ani în care clubul din Ghencea era o forță de temut în fotbalul românesc. Fostul fundaș preferă acum singurătatea, refuzând chiar și apelurile celor mai apropiați prieteni, pentru a nu-i împovăra cu suferința sa.

Este o veste care lovește din nou comunitatea stelistă, la scurt timp după dispariția regretatului Costică Zamfir, un alt nume mare din istoria roș-albaștrilor.

Cariera lui Gheorghe Cristache

Cariera lui Gheorghe Cristache a fost una solidă și respectată. A îmbrăcat tricolorul României de trei ori, debutând într-un amical cu Franța, în 1973, și jucând apoi împotriva Braziliei și Argentinei, într-un turneu memorabil.

Partida cu Brazilia, disputată la São Paulo, pe uriașul stadion „Morumbi”, rămâne una de referință. În fața a peste 70.000 de spectatori, România a pierdut cu 0–2, dar Cristache a fost titular într-un meci în care s-a duelat cu nume uriașe ale fotbalului mondial: Jairzinho, Rivellino, Leivinha sau Edu.

Alături de el, în teren, se aflau alte legende ale fotbalului românesc: Dudu Georgescu, Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu și Cornel Dinu.

Astăzi, viața lui Gheorghe Cristache este departe de lumina reflectoarelor. O legendă uitată, care a dat totul pentru Steaua și România, traversează acum o perioadă grea, în tăcere și discreție.