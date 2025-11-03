Fostul stelist Constantin Zamfir s-a stins din viață. A fot unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de către marele Ienei

Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei București și al echipei naționale a României, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, a anunțat pe site-ul oficial Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).

Născut pe 15 mai 1951, în comuna Godeasa, județul Giurgiu, Zamfir a îmbrăcat tricoul roș-albastru între 1975 și 1980, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale.

Fostul selecționer Emeric Ienei (88 de ani), care l-a pregătit în acei ani, și-a amintit cu emoție de elevul său: „Puțini fotbaliști am antrenat care să fi avut atâtea calități precum Zamfir. Era un jucător complet, modest și dedicat echipei”.

Constantin Zamfir a îmbrăcat de 12 ori tricoul echipei naționale a României, pentru care a marcat un gol.

Deși cariera sa internațională nu a fost una foarte lungă, prestațiile sale au rămas în memoria iubitorilor de fotbal, care îl considerau unul dintre cei mai talentați atacanți ai perioadei.