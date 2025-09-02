Fotbalistul care se iubește cu o angajata de la Insula Iubirii. Gesturi sezuale pe iaht, în vacanța din Capri

Ruben Diaz, starul celor de la Manchester City în vârstă de 28 de ani, a fost surprins alături de partenera sa de viață, într-o vacanță luxoasă pe Insula Capri.

Relația amoroasă dintre cei doi datează încă din luna iunie a acestui an. Maya Jama, prezentatoarea emisiunii Insula Iubirii din Marea Britanie, a confirmat legătura cu portughezul prin intermediul unei postări publicate pe rețelele de socializare, conform sportal.blic.rs.

Cei doi s-au bucurat din plin de relaxare timp de câteva zile în Capri, acolo unde au fost surprinși sărutând-se în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi s-au bucurat de priveliște și au savurat o cafea, dimineața, pe un iaht.

În ciuda vieții tumultuoase pe care o duce fotbalistul, Ruben și Maya nu depun eforturi mari pentru a se ascunde de ochii curioșilor. De curând, fotbalistul a recunoscut că a renunțat să se mai ferească de aparițiile în spațiul public, realizând că este aproape imposibil ca fanii să nu îl recunoască, indiferent de locația pe care o frecventează. Așa că, a decis să își trăiască viața în liniște, atât cât i se permite, și să îmbrățișeze momentele frumoase alături de apropiați, incluzându-i și pe suporteri, atunci când este cazul.

→ Imaginea 1/5: Bruneta arată trăznet la vârsta de 31 de ani Foto/Instagram

„Reușesc să găsesc un echilibru. Pot trăi cu asta!”

Ruben Diaz a recunoscut, în cadrul unui interviu acordat celor de las The Telegraph, că atenția publică este un aspect pe care o celebritate trebuie să știe să o abordeze cu inteligență.

Celebrul fotbalist al clubului din Premier League a învățat să facă abstracție de faimă și să se bucure de lucrurile mici din viața sa.

„Acasă sunt mult mai relaxat. Îmi plac parcurile, natura, plimbările. Desigur, nu pot face drumeții lungi, pentru că trebuie să mă odihnesc. Îmi plac câinii, filmele, muzica, concertele. Dar nu mă privez de a merge la restaurante sau de a face cumpărături obișnuite.

Merg la supermarket, la mall, oriunde am nevoie. Oamenii mă opresc uneori pentru o poză și accept cu plăcere. Cred că în Anglia oamenii sunt, în general, foarte politicoși. Există întotdeauna excepții, dar în majoritatea cazurilor totul este în regulă.

Mi s-a întâmplat să fiu fotografiat în timp ce mâncam un burger, dar reușesc să găsesc un echilibru și pot trăi cu asta!”, a recunoscut Diaz, conform sursei citate.

Maya Jama, îndrăgostită de Manchester

Maya Jama, de asemenea, iubește viața alături de fotbalistul legitimat la Manchester City. Prezentatoarea TV vorbeste, adesea, pe rețelele de socializare, despre orașul în care sportivul evoluează.

Este complet absorbită de tot ce are Manchester de oferit, deși aceasta nu s-a mutat încă oficial cu fotbalistul.

Maya deține o locuință în valoare de 2,5 milioane de lire sterline, în inima Londrei.

Tânăra a fost văzută frecvent în tribune, la meciurile oficiale ale celor de la Manchester City, susținându-l cu entuziasm pe Ruben Diaz.