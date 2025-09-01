Manchester City și Manchester United au pus mâna pe doi mari portari ai lumii

Începutul șovâielnic de sezon le-a determinat pe două mari forțe din Premier League, campionatul de fotbal al Angliei - socotit cel mai puternic la ora actuală, să iasă la cumpărături. Astăzi au fost anunțat două transferuri, așteptate să se perfecteze în următoarele ore.

Pus pe liber de PSG, campioana Europei, italianul Gigio Donnarumma (26 de an) și-a găsit un loc călduț la Manchester City.

Transferul său la formația lui Pep Guardiola este o afacere încheiată, informează presa online italiană.

Portarul este așteptat să efectueze astăzi controlul medical, apoi va semna contractul cu „cetățenii”, învinși duminică în campionat de Brighton. După 3 etape, City este abia pe locul 13, cu 3 puncte.

Și rivala locală Manchester United, locul 9, cu 4 puncte, își schimbă portarul. Îl aduce pe Emiliano „„Dibu” Martinez de la Aston Villa.

Argentinianul Martinez, în vârstă de 32 de ani, este portarul titular al campionei mondiale.