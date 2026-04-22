Fostul mare stelist Iosif Vigu propune la FCSB un antrenor „neascultător”: „E serios, echilibrat, ar putea ordine la echipă”

FCSB nu și-a pus încă antrenor, după ce Mirel Rădoi, 45 de ani) a lăsat echipa cu 5 etape înainte de finalul play-out-ului.

În timp ce patronului Gigi Becali (67 de ani) i-ar conveni un antrenor român pe care să-l poată conduce, președintele Mihai Stoica (61 de ani) înclină spre un antrenor străin. Dacă nu se va face voia lui, MM a declarat că va pleca de la echipă.

Iosif Vigu are o soluție deloc pe placul patronului

„Să-l aducă înapoi pe Costel Gâlcă. Și așa ăia de la Rapid nu-l mai vor. E un antrenor serios, echilibrat, ar putea ordine la echipă”, a declarat azi Vigu pentru „Adevărul”.

Cu Gâlcă, FCSB a câștigat tripla campionat-Cupa României-Cupa Ligii (ultima competiție, desființată între timp). Era anul 2015, când tehnicianul n-a ascultat ordinele date de patron, aflat la închisoare, motiv pentru care Becali a promis că nu-l va mai pune antrenor vreodată.

Ca jucător, Vigu are 22 de prezențe în cupele europene cu Steaua, pentru care a câștigat 3 titluri și 5 Cupe ale României.