search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rapid nu schimbă macazul. Antrenorul Costel Gâlcă a fost confirmat în funcție

0
0
Publicat:

Clubul de fotbal FC Rapid București îl reconfirmă în funcție pe antrenorul Constantin Gâlcă într-un comunicat de presă publicat, miercuri, pe site-ul oficial în care dezminte speculațiile din ultima perioadă referitoare la o schimbare la nivelul staffului tehnic.

Rapid a ratat Cupa și mai luptă pentru locul 3 în Superligă

În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public privind o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice, FC Rapid își reafirmă în mod ferm susținerea pentru antrenorul principal, Constantin Gâlcă. La nivel decizional, nu a existat și nu există nicio discuție legată de o eventuală înlocuire a staffului tehnic, iar toate informațiile vehiculate în acest sens sunt complet nefondate.

Clubul nu poartă și nu a purtat până la acest moment nicio discuție privind o schimbare pe banca tehnică”, se arată în comunicatul apărut după încă un pas fals făcut de echpă, 0-0 acasă cu FC Argeș.

Oficialii clubului susțin că evaluările vor fi efectuate la finalul actualului sezon competițional.

Echipa noastră este angrenată în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor asumate pentru acest sezon, iar evaluările se vor face exclusiv la finalul competiției, într-un cadru profesionist și responsabil, așa cum este normal.

Poziția exprimată public de către președintele și acționarul clubului, Victor Angelescu, este poziția oficială și unică a FC Rapid, asumată la nivelul întregii conduceri. În încheiere, dorim că precizăm că întreg clubul este concentrat exclusiv pe finalul de sezon, pe performanță și pe atingerea obiectivului sportiv stabilit, alături de actualul staff tehnic și de jucători”, mai precizează conducerea.

Echipa de fotbal FC Rapid are o victorie, un egal și două înfrângeri în primele patru etape ale play-off-ului și ocupă locul 3 în clasament, la 7 puncte distanță de liderul Universitatea Cluj.

Dacă nu pride o cupă europeană, Rapid este decisă să schimbe iarăși antrenorul. Răzvan Lucescu este un nume vehiculat, dar și Dan Petrescu este luat în calcul.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Roxana Vașniuc și soțul ei au anunțat divorțul. Ce declarații au făcut cei doi foști parteneri: „Sinceritatea s-a pierdut”
image
„O situație care s-ar putea să vă intereseze”. Avertismentul lui Mădălin Ionescu pentru pentru românii care călătoresc cu mașina în afara țării

OK! Magazine

image
Meghan, mărturisire zguduitoare. Ducesa nu s-a mai abținut și a mărturist. O doare, dar e puternică

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson