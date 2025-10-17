Explozia din Rahova l-a cutremurat pe Costel Gâlcă. Familia antrenorului, implicată. Și-a sunat tatăl imediat

În urma unei explozii puternice, două etaje ale unui bloc cu opt niveluri din sectorul 5 București s-au prăbușit, vineri dimineață, în urma unei explozii de calibru. În urma incidentului din cartierul Rahova, cel puțin trei persoane au decedat, iar alte 14 au fost rănite, inclusiv copii.

Tatăl lui Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid București, este administrator al unei scări din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, bloc în care și locuiește, situat fix lângă scara în care s-a produs explozia.

Tehnicianul bucureștenilor a copilărit în zona respectivă, iar vestea exploziei a venit ca o palmă puternică. Gâlcă și-a apelat imediat tatăl, pentru a se asigura că totul este în regulă.

„Tatăl lui e în regula, nu a pățit nimic. Costel l-a sunat imediat ce a aflat de explozia din bloc. Din fericire pentru ei, tatăl lui a răspuns și l-a asigurat ca e sănătos. Dar până atunci și-a făcut probleme (n.r. Costel Gâlcă), pentru că recunoscuse blocul și îi era teamă de ceva rău!”, au declarat surse apropiate tehnicianului, conform golazo.ro.

„S-a constatat că sigiliul era rupt!”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că explozia a fost cel mai probabil cauzată de o scurgere imensă de gaz. Mai mulți locatari au afirmat că încă de joi dimineața simțeau un miros puternic de gaz în bloc, potrivit hotnews.ro.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a precizat că Distrigaz a întrerupt alimentarea cu gaz la blocul afectat cu o zi înainte: „S-a constatat că sigiliul era rupt!”.

Poliția Capitalei a anunțat, într-un comunicat, că a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, cu urmări dezastruoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.