S-a stabilit finala feminină de la Indian Wells. Prilej de revanșă pentru Sabalenka, bătută mai mereu de Rybakina în ultimele meciuri

Aryna Sabalenka și Elena Rybakina se vor lupta pentru marele trofeu de la Indian Wells, după ce nu au avut probleme cu adversarele lor în semifinale. Ultimul act al ”celui de-al cincilea Mare Șlem” va fi un prilej de revanșă a liderului mondial, care a pierdut la începutul acestui an finala la Australian Open în fața jucătoarei de tenis din Kazahstan.

Favoritele nr. 1 și 3 ale competiției din California s-au calificat noaptea trecută în finala turneului WTA 1000 de la Indian Wells, Aryna Sabalenka trecând rapid în semifinale de Linda Noskova, 6-3, 6-4, după o oră și 29 de minute de joc, în timp ce Elena Rybakina a avut un pic mai mult de furcă împotriva Elinei Svitolina, cu 7-5, 6-4.

Cele două sunt cunoștințe vechi în circuitul WTA, belarusa conducând cu 8-7 la întâlnirile directe. Însă Kazaha are 3-1 în ultimele patru confruntări, printre care și finala Australian Open din acest an și succesul de la Turneul Campioanelor de la finalul lui 2025.