Clubul englez de fotbal Brentford a anunţat că lucrează cu poliţia pentru a-i identifica pe cei responsabili după ce o minge de rugby a fost şutată de pe acoperişul unui clădiri din apropiere spre stadionul său Gtech Community. Balonul oval a ajuns în incinta arenei în timpul meciului de sâmbătă cu Liverpool (1-2) din Premier League.

Liverpool a întors rezultatul după pauză Foto: Brentford FC

Pe Youtube a apărut și un videoclip în care apare un bărbat lovind mingea de pe acoperişul unei clădiri din apropiere spre stadion, unde pare să ricoşeze de pe acoperişul arenei, în timp ce un videoclip separat arată personalul recuperând mingea de rugby.

Din fericire, balonul oval nu a rănit pe nimeni fiindcă în acel moment jucătorii se aflau în zona centrală a terenului. Cu toate acestea, conducerea clubului Brentford FC a reacţionat prompt, catalogând gestul drept unul „periculos şi potenţial foarte dăunător. Problema a fost sesizată poliţiei, iar clubul sprijină autorităţile relevante în ancheta lor pentru a ajuta la identificarea celor responsabili şi la luarea măsurilor corespunzătoare, care pot duce la urmărire penală. Siguranţa fanilor, a personalului, a jucătorilor şi a oficialilor în ziua meciului este de cea mai mare importanţă, iar clubul va sprijini toate eforturile pentru a se asigura că se iau măsuri”, s-a precizat în comunicatul clubului englez.

E de precizat că stadionul Gtech Community este înconjurat de clădiri rezidenţiale şi comerciale.

Cu toate că a fost condusă la pauză, echipa FC Liverpool a obținut o victorie cu 2-1 pe terenul celor de la Brentford. Și aceasta în condițiile în care a evoluat în superioritate numerică în repriza secundă (Yarmolyuk a fost eliminat în minutul 45, iar Janett a văzut cartonașul roșu în minutul 90). Golurile au fost înscrise de Lewis-Potter (min. 44), respectiv Munoz (min. 62) și Isak (min. 70). „Cormoranii” au urcat pe locul 5 în clasament, iar Brentford ocupă locul 6.