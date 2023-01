FIFA, reparație morală față de Istvan Kovacs. Românul va arbitra la Campionatul Mondial al Cluburilor

Istvan Kovacs a stabilit un record la Cupa Mondială din Qatar, fiind desemnat arbitru de rezervă la nu mai puțin de 8 partide. Acum, a fost delegat de FIFA la Campionatul Mondial al Cluburilor, care se va desfășura în Maroc, între 1 și 11 februarie, potrivit Federației Române de Fotbal.

Arbitrul din Carei este unul dintre cei doi „centrali” din Europa delegați de FIFA, alături de englezul Anthony Taylor. El va oficia la această comptiție alături de Vasile Marinescu și Mihai Artene. Ceilalți arbitri centrali care vor fi prezenți la Campionatul Mondial al Cluburilor sunt Ning Ma (China), Mustapha Ghorbal (Algeria), Ivan Barton (Salvador) și Andres Matias Matonte Cabrera (Uruguay). reunirea arbitrilor Mondialului cluburilor se va face pe 27 ianuarie, în Maroc.

Eternă rezervă la Cupa Mondială

După ce a revenit de la Cupa Mondială din Qatar, unde a fost rezervă la opt meciuri, Istvan Kovacs a fost delegat la derby-ul din Superliga, FCSB – CFR Cluj.

Campionatul Mondial al Cluburilor va reuni la start șapte echipe de pe șase continente: Al-Hilal (Asia), Wydad AC (Maroc, câștigătoarea Ligii Campionilor în Africa), Seattle Sounders FC (SUA, câștigătoarea Ligii Campionilor în regiunea CONCACAF), Flamengo (Brazilia, câștigătoarea Cupei Libertadores), Auckland City FC (Noua Zeelandă, câștigătoarea competiției din zona Oceania), Real Madrid (Spania, câștigătoarea UEFA Champions League) și Al Ahly (Egipt, finalista Ligii Campionilor în Africa).

La sosirea în țară de la Cupe Mondială, Istvan Kovacs a dezvăluit pentru site-ul Federației Române de Fotbal ce s-a întâmplat cu el și cu colegii săi la Mondialul din Qatar. „Ne-am pregătit exemplar când am ajuns în Qatar, atât eu și colegii mei, cât și ceilalți arbitri selectați în lotul pentru Mondial. Pur și simplu, a fost o decizie a celor din Comisia de Arbitri FIFA, pe care noi am respectat-o. Pentru noi, faptul că am putut participa a fost o onoare. Oricine își dorește la centru, dar am căpătat experiență care ne va ajuta la următoarele turnee finale“, explicat centralul din Carei.

Programul Campionatului Mondial al Cluburilor

Miercuri, 1 februarie: Al Ahly – Auckland City FC (meci 1)

Sâmbătă, 4 februarie: Seattle Sounders FC – Câștigătoarea meciului 1 (meci 2); Wydad AC – Al Hilal (meci 3)

Marți, 7 februarie: Flamengo – Câștigătoarea meciului 3; Câștigătoarea meciului 2 – Real Madrid

Sâmbătă, 11 februarie, vor avea loc meciul pentru locurile 3-4 și finala.