Istvan Kovacs, mister dezlegat după Cupa Mondială: De ce a stat numai pe tușă

România s-a mândrit cu faptul că a avut o brigadă la CM 2022, formată din Istvan Kovacs (central), Mihai Artene și Vasile Marinescu (asistenți). Doar că, în Qatar, cei trei n-au prins niciun meci! Și s-au întors acasă, după terminarea partidelor din faza optimilor, după cum Adevărul a scris aici.

La Mondialul din Qatar, Kovacs a fost rezervă în opt partide. Vorbim despre o experiență utilă și profitabilă, per ansamblu, în condițiile în care centralul din Carei s-a întors în România cu 92.500 de dolari pentru serviciile sale. Și, imediat după revenirea în țară, a și fost delegat la un meci de foc.

Acum, după câteva zile de odihnă, Istvan Kovacs a dezvăluit pentru site-ul Federației Române de Fotbal, frf.ro, ce s-a întâmplat cu el și cu colegii săi la Mondialul din Qatar. „Ne-am pregătit exemplar când am ajuns în Qatar, atât eu și colegii mei, cât și ceilalți arbitri selectați în lotul pentru Mondial. Pur și simplu, a fost o decizie a celor din Comisia de Arbitri FIFA, pe care noi am respectat-o. Pentru noi, faptul că am putut participa a fost o onoare. Oricine își dorește la centru, dar am căpătat experiență care ne va ajuta la următoarele turnee finale“, explicat centralul din Carei.