Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
FCSB, alias Circul Globus. Tirada lui Gigi Becali după ce campioana a suferit cea mai mare rușine din istoria clubului

Publicat:

FCSB s-a aflat în fața celui mai ușor meci din actuala stagiune, contra lui Metaloglobus, echipă aflată pentru prima dată pe prima scenă a fotbalului și care nu obținuse vreo victorie în cele 12 etape de până acum. A 13-a rundă a fost cu noroc pentru gruparea bucureșteană, pentru că a avut în față nu fotbaliști, ci mai degrabă angajați ai Circului Globus.

FCSB, o echipă în degringoladă. Foto Sportpictures
FCSB, o echipă în degringoladă. Foto Sportpictures

Campioana a deschis scorul după un penalty controversat, transformat de Florin Tănase (34), și a intrat în avantaj la pauză. Lucrurile păreau că merg în direcția normală, mai ales că echipa campioană reușise în runda trecută să întrerupă o serie dezastruoasă, învingând liderul Universitatea Craiova. Victoria din fața oltenilor a fost însă un simplu foc de paie.

Metaloglobus a întors rezultatul după pauză

Nou-promovata s-a distrat cu roș-albaștrii în partea a doua a meciului, reușind să egaleze prin olandezul Desley Ubbink (48), din centrarea lui Moses Abbey, pentru ca în minutul 55 să dea lovitura decisivă, prin Dragoș Huiban. Acesta a punctata dintr-un penalty acordat după hențul comis în careu de Baba Alhassan, decizie luată la semnalizarea arbitrajului video.

FCSB a reușit să egaleze în minutul 62, prin Octavian Popescu, care a înscris un gol frumos, cu un șut din afara careului, dar acesta a fost anulat după intervenția VAR-ului pentru un fault făcut în prealabil de Olaru. Campioana din Superliga a mai avut o singură șansă mare de a spăla parțial rușinea, însă Mamadou Thiam a ratat în al 8-lea minut de prelungire.

Rezultatul a fost greu de digerat pentru patronul Gigi Becali. „Cum a fost posibil? A fost posibil pentru că le-am dat prime vreo 3 milioane, au luat 1-2-3 sute de mii de euro și ăsta este fotbalistul în România. Dacă omul ia bani, ce să mai joace? Primele de calificare în Europa.

”Au jucat la mișto”

Să zicem că s-a întâmplat. Dar au dat golul 2 în minutul 55. Apoi, să nu pasezi, să nu câștigi mingea? Nu mai înțeleg. E ceva, de parcă... Aveam 1-0, George Popescu pasă lui Olaru, Olaru la George Popescu, de la unul la altul. Miștocăreală. Jucați mă fotbal, dați al doilea gol. Jucau miștocăreală, miuță.

Nu știu exact ce se întâmplă, nu-mi pot da seama. Problema e că nu ne mișcăm pe teren, nu pasăm. Nu știu de ce. S-au săturat oamenii, au câștigat bani și probabil le ajunge cât au câștigat. Radunovic, nimic. Olaru, toate la adversar. Golurile, amândouă de la el (n.r. - despre Alhassan). La primul depășit, la al doilea 11 metri aiurea. Dar de unde să scot pe altul? Nu mai aveam pe cine.

Pintilii, dispus să plece

Golul 2 e și al lui Târnovanu. Păi normal, du-te bă și ia mingea, că e a ta. Aveai 100 de ani! O piticanie de jucător (n.r. - despre Moses Abbey, cel aflat în duel cu Alhassan), să nu poți... Să pui mâna pe minge în fața la piticanie?”, și-a îirada la Digi Sport.

Întrebat dacă se gândește să schimbe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii, finanțatorul FCSB a lăsat o portiță deschisă, chiar dacă i-a refuzat demisia ultimului: „Ce să fac, pe cine să bag? Să schimbi antrenorul în plină campanie europeană... Stai să vedem. Așa e ușor. Pintilii mi-a și spus după ultima bătaie: «Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor». «Du-te mă, vezi-ți de treaba ta»”.

Sport

