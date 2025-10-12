1.000 de mașini au pătruns fără autorizație în baza celor de la FCSB. Au forțat intrarea în toiul nopții. Poliția a intervenit de urgență

Sâmbătă noapte, baza de antrenament a celor de la FCSB a fost scena unui eveniment neașteptat și tensionat. Peste 1.000 de mașini au ocupat parcarea bazei lui Gigi Becali, iar Poliția a intervenit rapid pentru a calma situația.

Potrivit fanatik.ro, mai multe persoane încercau să organizeze curse ilegale în incinta bazei. Primii veniți au încercat să-i păcălească pe paznici, spunând că au venit doar să-și ia copiii de la antrenamente.

La fața locului a ajuns și Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, care a explicat că organizatorii nu aveau autorizațiile necesare și a subliniat că ultrașii echipei nu au nicio legătură cu drifturile sau cursele ilegale.

„S-au luat pe drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1000 de mașini aici… Au fost peste 1000 de mașini și cred că sunt alte sute de mașini înafara bazei. Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el să facă drifturi, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament. Poliția îi legitimează acum. Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Acum, fiecare este legitimat. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție.

Au venit să facă drifturi: „Peste 1000 de mașini în bază!”

Sunt peste 1000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți cu cineva, e normal să fie o alertă.

Acum, toată lumea e legitimată, asta e. Dacă știa persoana care a organizat chestia asta… Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți… Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1000 de mașini din toate județele.

Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre ca să facă lucrurile acestea. M-a sunat băiatul de aici, a crezut că suntem noi, galeria, și i-am explicat că nu suntem noi. Nu avem treabă.

După, ne-am urcat toți în mașini și am venit aici. Nu exagerez, sunt peste 1000 de mașini, în contextul în care mai sunt acum câteva sute înafara bazei. Să vă gândiți că nu puteam să intrăm aici din cauza aglomerației. A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat! E o chestie puțin cam complicată, dar acum, fiecare cum își așterne, așa doarme!”, a dezvăluit Mustaţă, pentru sursa citată anterior.