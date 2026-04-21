search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Farul și-a adus un „câine” rău pe banca tehnică: „Vreau să-i mănânc beregata”

0
0
Publicat:

Flavius Stoican (49 de ani) a debutat luni seară pe banca tehnică a Farului Constanța cu un eșec, 2-3 cu FCSB, după ce a condus cu 1-0 la pauză. Fostul dinamovist a făcut declarații șocante la final, în stilul său caracteristic.

Stoican a antrenat ultima oară în divizia secundă, la Reșița FOTO Facebook
În urma acestui rezultat, Farul a ajuns pe loc de baraj (13). Formația condusă de Flavius Stoican are 23 de puncte, în timp ce FCSB este lider în play-out, cu 33 de puncte.

Flavius Stoican a făcut show la conferința de presă. Antrenorul și-a exprimat supărarea din cauza eșecului cu FCSB și a spus că nu înțelege cum a reușit Mirel Rădoi să fie mai bun decât el.

Îmi e ciudă, îmi vine să mănânc din mine că m-a bătut Mirel Rădoi. Cu ce e mai bun decât mine? E fratele meu, dar când începe meciul vreau să-i mănânc beregata! E fratele meu, vorbim, suntem din același oraș. Dacă noi nu îi batem, nu merităm. Degeaba a construit Hagi palate și face fuziune”, a spus Stoican.

În ciuda patronului

Mirel Rădoi (45 de ani) nu i-a făcut pe plac patronului FCSB și l-a folosit în continuare pe Vlad Chiricheș (36 de ani). La câteva minute după fluierul final, Gigi Becali (67 de ani) a dat năvală în direct și i-a adresat cuvinte grele, în condițiile în care, vizibil afectat de probleme medicale, jucătorul a părăsit terenul în minutul 77, fiind înlocuit cu Lixandru.

Am scăpat de el, până la urmă?! (râde...) Nu știu, habar n-am. Să-l întreb pe MM. Poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Nu accidentare gravă, una așa, ca să scăpăm de el. Nici nu contează dacă mi-a plăcut, ce rost are?!

Am câștigat, n-am avut emoții. Alea n-au fost goluri. A zis Târnovanu că dă mingea în poartă, să fie 1-0 pentru ei, poate îl lasă nea Gigi să plece. Lasă că e mai bine. N-am avut nicio emoție, ce să mai...

Nu am avut, se vedea din joc că mingea era doar la noi. Ei n-au avut șuturi pe poartă. N-am avut nicio emoție. E bine că s-a întâmplat și asta cu Chiricheș, n-o să-l mai aibă și asta e. Dacă își revine, să facă ce vrea el, eu nu mă bag. Până la meciul decisiv de Europa. Acolo îl scot de pe listă, dacă e cazul”, au fost declarațiile halucinante ale patronului celor de la FCSB.

Replica lui Chiricheș

Chiricheș nu s-a lăsat și i-a dat replica afaceristului: „Ce-i de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător. În fotbal nu există recunoștință. E doar următorul meci. Dacă ești bun, toată lumea se bucură, dacă nu, la revedere!

Asta face parte din trecutul meu, am jucat la un nivel foarte bun, dar asta nu contează în prezent. Nici nu mă gândesc la retragere. Am spus mereu că îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal.

Îmi e greu să mă retrag doar pentru că patronul echipei spune că nu mai pot. Un om care nu este zi de zi la antrenament cu mine nu poate să spună. Mă poate da afară, este patronul echipei.

În afară de asta... eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel s-a văzut că am fost în echipă și mă bucur de asta. Cât a fost? Să vedem... Citesc și eu știrile”.

