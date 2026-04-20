FCSB a „electrocutat” echipa selecționerului în 8 minute. Farul a ajuns pe loc de baraj

FCSB a dispus luni seară, scor 3-2, de Farul, la Constanța, într-un meci contând pentru etapa a 5-a a play-out-ului. Eșecul a venit chiar în ziua în care acționarul minoritar al Farului, Gică Hagi (61 de ani), a devenit selecționerul României.

„Marinarii” au deschis scorul printr-un fost jucător de la FCSB, Eduard Radaslavescu, în minutul 42, după o gafă a portarului Ștefan Târnovanu. S-a intrat la cabine cu 1-0 pentru gazde.

Campioana a ieșit decisă de la cabine, marcând 3 goluri în 8 minute: Joao Paulo (56), Juri Cisotti (62) și Florin Tănase (64). Denis Alibec a redus din diferență în minutul 72.

După acest succes, FCSB a urcat pe prima poziție în play-out, cu 33 de puncte, depășind-o pe UTA (31 de puncte).

În schimb, Farul, la care a debutat antrenorul Flavius Stoican (49 de ani), a coborât, cu 23 de puncte, pe locul 13, care trimite la baraj.

Este în luptă directă cu Petrolul, care are același numărul de puncte, dar prahovenii un golaveraj mai bun.

La FCSB, Mirel Rădoi (45 de ani) dă semne că vrea să dea curs ofertei de la Gaziantepspor. Formația turcă tocmai a câștigat luni seară, 3-0, cu Kayseripor (penultima clasată), în etapa a 30-a din Turcia.

Tabela a fost închisă de Sorescu, din penalty, în minutul 80. Sorescu și Maxim au fost titulari, iar Drăguș a intrat în partea a doua (minutul 68).

Formația celor 3 români este pe locul 10 în clasament, cu 37 de puncte.