Ciprian Marica, acționar de umplutură: n-a fost consultat în privința aducerii noului antrenor la Farul

Gică Hagi (61 de ani) vrea să se concentreze pe cariera de antrenor, astfel că a cedat pachetul majoritar cu acțiuni. „Regele” a rămas cu 10% din acțiuni la Farul, la fel ca și Ciprian Marica și Rivaldo. Restul de 70% din acțiuni sunt la Gică Popescu (58 de ani), care este și președintele clubului.

Flavius Stoican (49 de ani) a fost anunțat luni noul antrenor al celor de la Farul, dar decizia l-a luat prin surprindere pe Ciprian Marica (40 de ani), unul dintre acționarii „marinarilor”. Marica și Stoica au fost colegi la Șahtior Donețk.

„Sunt la același nivel cu presa. Nu am fost consultat! Nu am luat parte la această decizie. Dacă nu aveam puțin noroc, aflam o dată cu voi. Poate competențele mele nu sunt suficient de bune în ceea ce privește aceste decizii ale clubului.

Poate chiar sunt un mesaj pentru mine. Ce pot să spun e că nu mă voi opune niciodată deciziilor care aduc evoluție acestui club”, a spus Marica, potrivit sport.ro.

Marica a mai spus că nu înțelege decizia lui Zicu și că el trebuia să continue până la finalul sezonului: „Cred că Zicu a luat o decizie greșită. Dacă lucrurile nu vor merge, totul se va sparge în capul lui. Iar dacă lucrurile vor merge, cel care vine după el își va lua toate meritele. A fost decizia lui. Nediscutată. Necântărită bine. Dar a fost decizia lui!”.