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Foto „Fani” pe bani. Qatar se confruntă cu acuzații grave la Cupa Mondială

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Campionatul Mondial 2026
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Qatar este acuzată că ar fi fi finanțat deplasarea a sute de „fani” la Cupa Mondială pentru a crea o atmosferă de susținere în tribune, inclusiv pentru persoane care nu au legături cu țara.

Echipa Qatarului la Cupa Mondială
Qatarul este acuzat că a plătit suporteri falși FOTO Instagram / Qatar National Team

O investigație Telegraph Sport susține că statul Qatar ar fi finanțat deplasarea unor „fani” la meciuri, acoperind costurile de transport, cazare și bilete pentru a susține echipa. Participanții ar fi primit pachete complete de tip „Fanbox”, cu echipamente de suporter și instrucțiuni despre cum să se comporte la stadion. Mulți dintre ei, potrivit sursei citate, nu aveau experiență anterioară la meciuri de fotbal.

Acest „kit de pornire” pentru suporteri a fost oferit de Asociația de Fotbal din Qatar, ca parte a unui efort extraordinar de a convinge lumea că este o națiune cu o bază reală de fani.

Program cu mii de suporteri

Aproximativ 1.000 de persoane ar fi fost implicate pe durata meciurilor din faza grupelor, iar alte câteva sute ar fi primit bilete pentru partide individuale.

Cu doar 24 de ore înaintea partidei cu Bosnia, un grup de „începători” în fotbal s-a adunat la hotelul Hyatt Regency din Seattle pentru a primi instrucțiuni. Bărbații și femeile, unii fără nicio experiență la un meci, au fost întâmpinați la etajul al treilea de oficiali qatarezi, după ce li se spusese că pot participa gratuit la Cupa Mondială din 2026 – cea mai scumpă organizată vreodată, susține investigația.

Cei prezenți la întâlnirea din hotelul din Seattle făceau parte din lotul „întârziaților”, cărora li se promisese doar un bilet. Însă, la sosire, Asociația de Fotbal din Qatar (QFA) a transmis clar că trebuie să „arate ca niște suporteri” în schimbul unui loc de 350 de dolari (260 de lire), oferindu-le fiecăruia câte un „Fanbox”.

Acuzații mai vechi

Nu este pentru prima oară când Qatarul este acuzat de astfel de practici. În urmă cu patru ani, în Qatar, un grup de fani indieni ai Angliei, care veniseră cu o fanfară să întâmpine echipa lui Gareth Southgate la sosirea în Doha, au insistat că sunt suporteri autentici. Însă numeroși deținători de bilete au confirmat pentru Telegraph Sport că au purtat culorile Qatarului gratuit și, în unele cazuri, chiar cu beneficii financiare.

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La înfrângerea cu 3-1 în fața Bosniei, miercuri, până la 2.000 de fani ar fi fost prezenți pe baza unor invitații gratuite. Există chiar speculații că suporteri locali din SUA și Mexic ar fi fost plătiți pentru a completa tribunele. Cert este că peste 1.000 de susținători din Seattle au fost aduși în călătorii complet finanțate de Qatar.

Până la un sfert dintre cei intervievați au primit bilete gratuite, deși nu aveau nicio legătură cu țara care are o populație de 3,37 milioane de locuitori. „Mulți dintre noi nu am mai intrat niciodată într-un stadion”, a spus un bărbat de vârstă mijlocie, născut în Arabia Saudită, dar stabilit în statul Washington.

Răspunsul reprezentanților din Qatar

Asociația de Fotbal din Qatar a publicat pe 5 iunie un comunicat în care confirma existența unui „Program de delegație a fanilor qatarezi”, care acoperă costurile pentru „aproximativ 1.000 de persoane, inclusiv susținători dedicați”.

„Pentru a asigura o desfășurare fără probleme, programul acoperă biletele de avion prin Qatar Airways, cazarea la hotel și transportul local”, a transmis organizația.

Scopul declarat era crearea „unei atmosfere vibrante pe stadioane, care să ajute jucătorii să obțină cele mai bune rezultate pe scena globală”.

sustinatori qatar cupa mondiala FOTO X / Football Tweet @Footballtweet
Imaginea 1/2: sustinatori qatar cupa mondiala FOTO X / Football Tweet @Footballtweet
sustinatori qatar cupa mondiala FOTO X / Football Tweet @Footballtweet
Echipa Qatarului la Cupa Mondială FOTO Instagram / Qatar National Team

Studenți qatarezi din Statele Unite și Canada au fost, de asemenea, invitați. Însă investigațiile Telegraph Sport din Seattle sugerează că programul a fost extins mult mai departe decât se credea inițial. Mai mulți fani au declarat că au primit și bilete gratuite la meciuri ale Arabiei Saudite.

„S-a răspândit foarte repede vestea că Qatarul oferă bilete și acoperă costurile”, a spus un alt suporter, originar din Riad. „Eu și prietenii mei am aplicat, pentru că programul acceptă pe oricine are legături cu Golf pentru un bilet gratuit.”

De la sosire, suporterii au fost cazați la hotelurile Fairmont și JW Marriott Parq din Vancouver. În Seattle, fanii au spus că au fost folosite patru hoteluri, inclusiv Hyatt și W Hotel. Mai mulți participanți la program afirmă că vor fi transportați înapoi acasă vineri, cu un zbor charter organizat de Emirul Qatarului.

QFA și Federația de Fotbal din Arabia Saudită nu au răspuns solicitărilor suplimentare de comentarii.

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