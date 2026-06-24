Elveția a câștigat Grupa B, Canada a terminat pe locul 2, Bosnia-Herțegovina păstrează șanse

Disputate astăzi (24 iunie 2026), la aceeași oră, meciurile Elveția - Canada 2-1 și Bosnia-Herțegovina - Qatar 3-1 au lămurit lucrurile în Grupa B a Campionatului Mondial de fotbal. Formația din „Țara Cantoanelor” a ocupat primul loc, iar selecționata „Frunzei de Arțar” a terminat pe 2.

În meciul de la Vancouver, Manzambi (min.57) și Vargas (min. 46) au adus Elveția în avantaj. Canada a înscris prin David, în minutul 76, iar apoi a forțat egalarea, însă fără succes.

Disputată la Seatle, partida dintre Bosnia-Herțegovina și Qatar i-a avut în prim-plan pe europeni. Învingătorii au marcat prin Mahmic (min. 80), Abunada (min. 34, autogol) şi Alajbegovic (min. 29). Pentru Qatar a înscris Al-Haydos (min. 42).

Prezent pe teren, Edin Dzeko, cel mai bun marcator din istoria Bosniei, a disputat al 150-lea meci pentru prima reprezentativă. Component al echipei Universitatea Cluj, Joo Lukic a fost rezervă.

Elveția și Canada s-au calificat în „16”-imile de finală. Tot acolo ar putea ajunge Bosnia de pe locul 3.

Cum arată acum tabloul „16”-imilor de finală

Germania - locul 3 Grupele A/B/C/D/F

Franța sau Norvegia - locul 3 Grupele C/D/F/G/H

locul 2 Grupa A - Canada

locul 1 Grupa F - locul 2 Grupa C

locul 2 Grupa K - locul 2 Grupa L

locul 1 Grupa H - Austria sau Algeria

SUA - locul 3 Grupele B/E/F/I/J

locul 1 Grupa G - locul 3 Grupele A/E/H/I/J

locul 1 Grupa C - locul 2 Grupa F

locul 2 Grupa E - Franța sau Norvegia

Mexic - locul 3 - Grupele C/E/F/H/I

locul 1 Grupa L - locul 3 Grupele E/H/I/J/K

Argentina - locul 2 Grupa H

Australia sau Paraguay - locul 2 Grupa G

Elveția - locul 3 Grupele E/F/G/I/J

locul 1 Grupa K - locul 3 Grupele D/E/I/J/L

Grupa B

Meciuri disputate

12 iunie 2026

Canada - Bosnia-Herțegovina 1-1

13 iunie 2026

Qatar - Elveția 1-1

18 iunie 2026

Elveția - Bosnia-Herțegovina 4-1

19 iunie 2026

Canada - Qatar 6-0

24 iunie 2026

Elveția - Canada 2-1

Bosnia-Herțegovina - Qatar 3-1

Clasament

1. Elveția 7 puncte (+4)

2. Canada 4 puncte (+5)

3. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1)

4. Qatar 1 punct (-8)