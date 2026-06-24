Elveția a câștigat Grupa B, Canada a terminat pe locul 2, Bosnia-Herțegovina păstrează șanse

Elveția a câștigat Grupa B, Canada a terminat pe locul 2, Bosnia-Herțegovina păstrează șanse0
Disputate astăzi (24 iunie 2026), la aceeași oră, meciurile Elveția - Canada 2-1 și Bosnia-Herțegovina - Qatar 3-1 au lămurit lucrurile în Grupa B a Campionatului Mondial de fotbal. Formația din „Țara Cantoanelor” a ocupat primul loc, iar selecționata „Frunzei de Arțar” a terminat pe 2.
În meciul de la Vancouver, Manzambi (min.57) și Vargas (min. 46) au adus Elveția în avantaj. Canada a înscris prin David, în minutul 76, iar apoi a forțat egalarea, însă fără succes.
Disputată la Seatle, partida dintre Bosnia-Herțegovina și Qatar i-a avut în prim-plan pe europeni. Învingătorii au marcat prin Mahmic (min. 80), Abunada (min. 34, autogol) şi Alajbegovic (min. 29). Pentru Qatar a înscris Al-Haydos (min. 42).
Prezent pe teren, Edin Dzeko, cel mai bun marcator din istoria Bosniei, a disputat al 150-lea meci pentru prima reprezentativă. Component al echipei Universitatea Cluj, Joo Lukic a fost rezervă.
Elveția și Canada s-au calificat în „16”-imile de finală. Tot acolo ar putea ajunge Bosnia de pe locul 3.
Cum arată acum tabloul „16”-imilor de finală
Germania - locul 3 Grupele A/B/C/D/F
Franța sau Norvegia - locul 3 Grupele C/D/F/G/H
locul 2 Grupa A - Canada
locul 1 Grupa F - locul 2 Grupa C
locul 2 Grupa K - locul 2 Grupa L
locul 1 Grupa H - Austria sau Algeria
SUA - locul 3 Grupele B/E/F/I/J
locul 1 Grupa G - locul 3 Grupele A/E/H/I/J
locul 1 Grupa C - locul 2 Grupa F
locul 2 Grupa E - Franța sau Norvegia
Mexic - locul 3 - Grupele C/E/F/H/I
locul 1 Grupa L - locul 3 Grupele E/H/I/J/K
Argentina - locul 2 Grupa H
Australia sau Paraguay - locul 2 Grupa G
Elveția - locul 3 Grupele E/F/G/I/J
locul 1 Grupa K - locul 3 Grupele D/E/I/J/L
Grupa B
Meciuri disputate
12 iunie 2026
Canada - Bosnia-Herțegovina 1-1
13 iunie 2026
Qatar - Elveția 1-1
18 iunie 2026
Elveția - Bosnia-Herțegovina 4-1
19 iunie 2026
Canada - Qatar 6-0
24 iunie 2026
Elveția - Canada 2-1
Bosnia-Herțegovina - Qatar 3-1
Clasament
1. Elveția 7 puncte (+4)
2. Canada 4 puncte (+5)
3. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1)
4. Qatar 1 punct (-8)