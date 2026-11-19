Șef al Comitetului Paralimpic Român, Carol Eduard Novak a vorbit într-un interviu pentru „Adevărul” despre Parasport Games, competiția organizată în premieră, vara trecută, la București, dar și despre crearea unor centre paralimpice în mai multe orașe ale țării noastre.

În această vară, Eduard Novak a inițiat prima ediție a Parasport Games Foto: Parasport Games 2026

Președinte al Comitetului Paralimpic Român, Carol Eduard Novak s-a referit la bilanțul Jocurilor Parasport, competiție organizată în premieră la noi, vara trecută.

„Prima ediție a Jocurilor Parasport România a fost un succes atât din perspectiva participării, cât și a rezultatelor sportive. Am reunit la București peste 300 de sportivi, care au concurat timp de cinci zile, în zece discipline, în șapte baze sportive. Împreună cu antrenorii, staff-urile și oficialii, am avut peste 500 de participanți și am acordat 142 de titluri de campion național. Am avut și performanțe foarte bune. Octavian Tucaliuc a stabilit un nou record național la aruncarea suliței, cu 56,12 metri, o performanță care depășește cu peste un metru baremul de referință de la Paris 2024. Anda-Valentina Arghir și-a îmbunătățit recordul personal la para tir cu arcul, iar sportivi consacrați precum Bobi Simion, Răzvan Nedu sau Adrian Moldoveanu și-au confirmat valoarea”.

La Parasport Games, Octavian Tucaliuc a stabilit un nou record național la aruncarea suliței Foto: Parasport Games 2026

Dincolo de cifre, Eduard Novak a considerat drept „cea mai importantă realizare faptul că am reușit să aducem pentru prima dată zece sporturi paralimpice sub umbrela unei singure competiții naționale. Am demonstrat că există sportivi, performanță și potențial, dar și că avem nevoie de mai multe asemenea competiții pentru a construi o bază solidă de selecție”, a declarat pentru „Adevărul” campionul paralimpic, care a precizat, totodată, că „ne dorim ca Jocurile Parasport România să devină un reper constant în calendarul sportiv național și să crească de la o ediție la alta. Astfel, următoarea ediție este setată pentru vara anului viitor, între 29 iunie și 3 iulie”.

Se urmărește crearea unor centre ale sportului paralimpic în țară

Cum la prima ediție a Parasport Forum 2026, care a avut loc la Brașov, s-a discutat despre crearea unui centru național pentru sportul paralimpic acolo, președintele Comitetului Paralimpic Român a abordat și acest subiect:

„Dezvoltarea unor centre regionale pentru sportul paralimpic este una dintre direcțiile importante pe care vrem să le urmărim. România are nevoie de o rețea de pregătire și de identificare a sportivilor, nu doar de câteva puncte izolate în care se practică sport paralimpic. Brașovul are un potențial important, inclusiv prin infrastructura sportivă existentă și posibilitățile de dezvoltare a sporturilor de iarnă. Discuțiile purtate în cadrul Parasport Forum au fost un prim pas în explorarea unei astfel de oportunități”.

Eduard Novak, alături de Cristina Deac, câștigătoare la para-tenis la Parasport Games Foto: Parasport Games 2026

Pe de altă parte, prin seria Parasport Forum, Eduard Novak și colegii săi din Comitetul Paralimpic Român și-au propus să identifice și alte regiuni în care există condiții pentru dezvoltarea unor centre dedicate.

„Nu vorbim neapărat despre construirea unor baze sportive de la zero. În multe cazuri, putem valorifica infrastructura existentă, prin adaptarea acesteia și prin formarea antrenorilor care să poată lucra cu sportivi cu dizabilități. Este important să existe și implicare locală, din partea autorităților, cluburilor, federațiilor și universităților. Un centru regional trebuie să răspundă unei nevoi reale și să aibă capacitatea de a susține activitatea sportivă pe termen lung. Obiectivul nostru este ca, indiferent unde locuiește o persoană cu dizabilități care își dorește să practice sport, să existe oportunități cât mai aproape de comunitatea sa. Iar dintre acești sportivi să putem identifica și pregăti viitorii reprezentanți ai României la competițiile internaționale”.

Se vor crea condiții pentru dezvoltarea sporturilor paralimpice de iarnă

Întrebat dacă Parasport Games se vor organiza și la sporturi de iarnă, Eduard Novak a răspuns:

„Este o direcție pe care merită să o explorăm. Sporturile paralimpice de iarnă au un potențial de dezvoltare în România, iar faptul că există sportivi care practică mai multe discipline, inclusiv para-schi, arată că avem deja un punct de plecare. În primul rând, trebuie să dezvoltăm condițiile în care aceste sporturi pot fi practicate constant. Vorbim despre acces la pârtii și facilități adaptate, echipamente specializate, antrenori pregătiți și posibilitatea de a organiza antrenamente și competiții. Brașovul și alte zone montane ar putea avea un rol important în această dezvoltare, tocmai de aceea considerăm valoroase discuțiile privind crearea unor centre regionale”.

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La Parasport Games 2026 s-a desfășurat și o ceremonie de deschidere Foto: Parasport Games 2026

Fost campion național la patinaj viteză, Eduard Novak a spus că „în ceea ce privește o ediție a Jocurilor Parasport dedicată sporturilor de iarnă, este o idee interesantă, pe care o putem lua în calcul pe măsură ce dezvoltăm această componentă. Dar ne dorim să construim lucrurile în ordinea corectă: mai întâi o bază de sportivi, antrenori și infrastructură, apoi competiții care să susțină performanța. Pentru noi, obiectivul nu este doar să organizăm un eveniment, ci să creăm condițiile în care sporturile paralimpice de iarnă să se poată dezvolta în România pe termen lung”.

Președintele Comitetului Paralimpic Român a vorbit în interviu și despre sportivi români capabili să se califice la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028:

„În prezent, avem 14 sportivi incluși în structura principală a Paralympic Team România, din șapte discipline sportive, pe care îi urmărim în perspectiva calificării la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles 2028. În paralel, avem și alți sportivi luați în calcul pentru eventuale invitații bipartite. Vorbim despre un grup cu potențial, care reunește campioni paralimpici, sportivi cu experiență internațională și tineri aflați în dezvoltare”.

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Carol Eduard Novak a pomenit câțiva dintre performerii țării noastre care pot concura cu succes la competiția paralimpică de peste doi ani.

„Alexandru Bologa este unul dintre cele mai importante nume, campion paralimpic la para judo, la Paris 2024, și un sportiv care a demonstrat constant că poate concura la cel mai înalt nivel. La para tenis de masă îl avem pe Bobi Simion, fost lider mondial în clasa 6 și participant la trei ediții ale Jocurilor Paralimpice. La para atletism, Octavian Tucaliuc a înregistrat un progres important. A ocupat locul șase la Campionatele Mondiale din 2025, iar la Jocurile Parasport România 2026 a stabilit un nou record național la aruncarea suliței, cu 56,12 metri.

Rezultatul depășește baremul de calificare de 54,50 metri indicat pentru Los Angeles 2028 și reprezintă un pas important în perspectiva participării sale. Avem, însă, și alți sportivi cu potențial în această disciplină, pe care îi urmărim îndeaproape. La para ciclism, Theodor Matican, Eduard-Mihăiță Moescu, Lăcrimioara Daria Pop și Costin-Viorel Comșa au participat la competiții internaționale și au acumulat puncte importante în perspectiva calificării.

Obiectivul este să continue acest parcurs și să își consolideze pozițiile în clasamentele internaționale. La para tir cu arcul, Anda-Valentina Arghir și-a îmbunătățit recordul personal la Jocurile Parasport România 2026, unde a câștigat proba de recurve feminin cu 546 de puncte. La para climbing, disciplină care va debuta la Los Angeles 2028, îl avem pe Ștefan-Liviu Dogaru, dar și pe Răzvan Nedu, campion mondial în 2025, la Seul. Acestea sunt doar câteva dintre numele pe care le urmărim”.

Șeful Comitetului Paralimpic Român a menționat, totodată că, în fiecare sport, calificarea depinde de criterii specifice, de rezultatele obținute în perioada următoare:

„Rolul nostru este să le asigurăm sportivilor continuitate în pregătire, acces la competiții internaționale și sprijinul necesar pentru a-și valorifica potențialul. Los Angeles 2028 este obiectivul imediat, dar privim și către Brisbane 2032, unde ne-am propus să creștem de peste cinci ori participarea României la Jocurile Paralimpice. Pentru asta, trebuie să susținem sportivii consacrați, să descoperim noi talente și să dezvoltăm o bază de selecție mult mai largă”.

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Eduard Novak a câștigat titlul paralimpic la Londra, în 2012 Foto: EPAImages

Întrebat dacă a mai purtat discuții cu guvernanții despre adaptarea stadioanelor și sălilor din România pentru necesitățile sportivilor paralimpici, Carol Eduard Novak a spus:

„Accesibilitatea infrastructurii sportive este una dintre prioritățile noastre și o temă pe care vrem să o aducem constant în atenția autorităților. Dacă ne dorim să dezvoltăm sportul paralimpic în România, trebuie să le oferim sportivilor posibilitatea reală de a se antrena și de a concura, nu doar să vorbim despre incluziune. În prezent, una dintre provocări este faptul că multe baze sportive nu sunt adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități. Iar accesibilitatea nu se rezumă la o rampă de acces. Înseamnă vestiare și grupuri sanitare adaptate, spații de circulație corespunzătoare, echipamente adecvate și condiții care să permită desfășurarea antrenamentelor și competițiilor în siguranță. Credem că orice investiție nouă în infrastructura sportivă, fie că vorbim despre stadioane, săli sau baze de antrenament, ar trebui să integreze din faza de proiectare și cerințele de accesibilitate. În paralel, infrastructura existentă poate fi evaluată și adaptată treptat”.

Campionul paralimpic de la ciclism a subliniat, totodată, că „unul dintre obiectivele Parasport Forum este tocmai acela de a construi un dialog concret cu autoritățile locale, administratorii bazelor sportive și organizațiile din domeniu, astfel încât să identificăm soluții aplicabile în fiecare regiune. Nu cred că sportul paralimpic trebuie să aibă un sistem de infrastructură complet separat. Dimpotrivă, ne dorim ca bazele sportive din România să poată fi utilizate de cât mai mulți sportivi, indiferent dacă au sau nu o dizabilitate. Accesibilitatea ar trebui să devină o regulă, nu o excepție”.