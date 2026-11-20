Pentru România participarea la ediția 2026 a World Rugby Nations Cup se încheie astăzi, la ora 18.30, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, când va înfrunta Canada. Meciul este ultimul din ediția 2026 a World Rugby Nations Cup. România are 8 victorii în 11 meciuri directe, iar Canada 3.

În meciul cu americanii, Stejarii au izbutit cu greu să depășească apărarea adversă Foto: Marian Burlacu

La conferința de presă găzduită de Muzeul Sportului din București au participat Florin Matei, secretarul general al Federației Române de Rugby, Stephen Meehan și Ben LeSage, antrenorul și căpitanul Canadei, respectiv, David Gérard și Cristi Boboc, antrenorul și căpitanul României. Câștigătoarea partidei va primi Cupa Cernavodă, trofeul care se atribuie în meciurile directe dintre România și Canada. În primele două ediții, trofeul a fost cucerit de România. Meciul va fi transmis de TVR Sport, iar biletele de acces sunt disponibile pe bilete.ro și Eventim. (Foto: Marian Burlacu)

În alocuțiunea sa, secretarul general al Federației Române de Rugby, Florin Matei, s-a referit la importanța confruntării cu Canada pentru naționala noastră: „Ne apropiem de finalul unei luni intense, cu trei meciuri internaționale ale echipei naționale de seniori. Din nefericire, rezultatele sunt cele care sunt. Ni le asumâm, dar sperăm că învățăm din fiecare meci, din fiecare eșec, astfel încât încet încet să construim o echipă competitivă, care să ne reprezinte corespunzător la Cupa Mondială. Meciul cu Canada va fi un meci dificil, dar sperăm ca la finalul acestui meci tabela de marcaj să ne fie favorabilă”.

Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Pentru echipa de rugby seniori a României, 2026 n-a fost un an tocmai bun. Iar eșecurile suferite cu Tonga (38-43) și SUA (24-53) au fost cu atât mai dureroase cu cât s-au înregistrat în fața fanilor. Tocmai de aceea, David Gerard speră ca Stejarii să strângă rândurile și să reușească o evoluție bună, precum și un rezultat pozitiv în ultima confruntare din acest an. „Simțim multă frustrare după meciul pierdut împotriva SUA. A câștiga și a pierde face parte din rugby, dar trebuie să jucăm și trebuie să credem în ceea ce putem face pe teren. A mers bine vara trecută. Trebuie să fim din ce în ce mai buni acum. Înfruntăm o echipă foarte puternică, cu un antrenor principal care are o experiență uriașă la nivel înalt, iar echipa Canadei a făcut o treabă grozavă, mai ales în Pacific Nations Cup, pentru că a câștigat împotriva SUA. Cred că este un exemplu și trebuie să jucăm cel mai bun rugby al nostru vineri, dacă vrem să fim competitivi și să învingem”., a declarat selecționerul în conferința de presă desfășurată la Muzeul Sportului din București.

Căpitan al Stejarilor, Cristi Boboc a spus: „Știu că ne așteaptă un meci dificil, pentru noi este mai mult un meci de orgoliu, pentru toți fanii care ne-au fost alături la celelalte două partide, pe care vrem să îi răsplătim la finalul meciului. Mai ales pe final de meci, atunci când energia noastră este mai scăzută, faptul că ne încurajează ne dă un imbold suplimentar. Am studiat echipa Canadei pe video. Are un pachet de înaintare masiv, dar și noi stăm bine la acest capitol.”

Ben LeSage, căpitanul Canadei, a declarat la conferința de presă de dinaintea partidei: „Așteptăm cu nerăbdare meciul de vineri. Bucureștiul este un loc special în care să joci rugby. Am avut norocul de a juca de câteva ori aici în trecut. Este un stadion frumos, mulți suporteri. Jucătorii români sunt foarte mândri să joace acasă. Așa că este un loc cu provocări pentru oaspeți. Sperăm să construim pe meciurile de până acum. Nu am avut startul dorit în meciul cu Georgia, însă am performat mai bine săptămâna trecută, contra Hong Kong-ului. Sperăm să facem cea mai bună performanță din cele trei meciuri în această ultimă partidă.”

Prezent la Muzeul Sportului din Capitală, antrenorul Canadei, Stephen Meehan, a spus: „Este pentru a doua oară când mă aflu aici. Ne-a plăcut confruntarea de anul trecut. Sperăm ca vineri, ambele echipe să arate cele mai bune performanțe din această serie de meciuri. Am apreciat mult formatul competiției și abia așteptăm să o continuăm. Avem ocazia ca, vineri, să egalăm bilanțul victoriilor și înfrângerilor din 2026. În ciuda timpului scurt de recuperare, există multă încredere în echipă după weekendul trecut. Am avut o săptămână de pregătire foarte solidă și cred că suntem într-o poziție bună pentru a oferi o prestație de calitate. Canada nu a învins niciodată România pe terenul acesteia, așa că suntem cu siguranță motivați de această provocare. România este o echipă tenace, care luptă pe tot parcursul celor 80 de minute. Sunt extrem de puternici în tușă și în maul, iar în apărare joacă foarte agresiv. Știm că trebuie să fim pregătiți pentru o confruntare fizică intensă.”

Cupa Cernavodă se acordă în meciurile directe din 2024

Meciul România - Canada contează nu numai pentru ediția 2026 a Cupei Națiunilor World Rugby. În 2024, Federația Română de Rugby (FRR) a anunțat că la meciul test dintre cele două națiuni va fi pus în joc un trofeu. Atunci s-a decis ca trofeul să poarte numele „Cernavodă” pentru „a onora cooperarea româno-canadiană în sectorul energiei nucleare. Timp de aproape o jumătate de secol, Centrala Nucleară de la Cernavodă, care are două reactoare CANDU canadiene, se află în centrul relației bilaterale. Este cel mai mare și mai durabil proiect pe care Canada și România l-au întreprins vreodată împreună. Cele două unități CANDU operaționale de la Cernavodă furnizează României 20 din energia electrică totală, sau un bec din cinci. Sunt două dintre cele mai performante reactoare din lume și furnizează energie electrică sigură și accesibilă, generând în același timp zero emisii de CO2”.​ Tot atunci s-a menționat că trofeul nu va fi atribuit la meciurile directe care contează pentru turneul final al Rugby World Cup.

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Cupa Cernavodă se acordă învingătoarei din meciurile România - Canada la rugby Foto: Marian Burlacu

Selecționerul David Gerard a efectuat mai multe schimbări în grupul de 23 de jucători cu care va oborda confruntarea cu Canada. Șapte modificări vizează XV-le de start. Vor lipsi Adrian Moțoc și Taylor Gontineac, care s-au întors la formațiile lor de club din Franța. A apărut, în schimb, mijlocașul la deschidere Hinckley Vaovasa, care va face pereche cu Alin Conache. Pe lista rezervelor se va afla talonerul Alexandru Colev, care își va face debutul în naționala noastră la zece ani după ce a evoluat pentru aceea a Republicii Moldova.

Contând pentru etapa cu numărul 6, ultima, din World Rugby Nations Cup 2026, meciul România - Canada se va disputa astăzi (vineri, 20 noiembrie 2026), la ora 18.30, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. Confruntarea va fi transmisă de TVR Sport.

În World Rugby Nations Cup 2026, echipele din Grupa Africa - Asia - Europa le-au întâlnit pe cele din Grupa America - Oceania, într-o singură manșă, în iulie și noiembrie anul acesta. Apoi, clasamentul se face pe grupe. Înaintea confruntărilor din ultima rundă, a 6-a, Georgia a câștigat Grupa Africa - Asia - Europa, iar SUA s-a impus în Grupa America - Oceania (aceste echipe nu mai pot fi ajunse ca punctaj).

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World Rugby Nations Cup 2026

Etapa a 6-a

Vineri, 20 noiembrie 2026

Ora 18.30: România - Canada

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026

Ora 12.00: Hong Kong China - Tonga

Ora 16.00: Georgia - SUA

Ora 17.00: Portugalia - Uruguay

Ora 18.00: Spania - Samoa

Ora 19.15: Zimbabwe - Chile

Clasamente

Grupa Africa-Asia-Europa

1. Georgia 24 puncte (+124)

2. Portugalia 17 puncte (+17)

3. Spania 14 puncte (+7)

4. România 12 puncte (-55)

5. Hong Kong China 6 puncte (-89)

6. Zimbabwe 3 puncte (-71)

Grupa America-Pacific

1. SUA 24 puncte (+60)

2. Samoa 17 puncte (+92)

3. Chile 14 puncte (-5)

3. Tonga 13 puncte (-26)

5. Uruguay 12 puncte (-10)

6. Canada 12 puncte (-44)