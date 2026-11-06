 FOTO Stejarii au fost încurajați de președintele României. „A fost o mare onoare pentru noi”, a spus căpitanul Cristi Boboc | adevarul.ro
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Video FOTO Stejarii au fost încurajați de președintele României. „A fost o mare onoare pentru noi”, a spus căpitanul Cristi Boboc

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Echipa de rugby seniori României a pierdut cu 38-43 (17-22) meciul cu Tonga, pe Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Triumf” din Capitală, în a 4-a etapă din World Rugby Nations Cup. Înaintea confruntării, președintele României, Nicușor Dan, a mers la vestiare și le-a urat succes Stejarilor.

Președintele Nicușor Dan a intrat în vestiarul naționalei de rugby înaintea partidei
Președintele Nicușor Dan a intrat în vestiarul naționalei de rugby înaintea partidei Foto: Sportpictures

Naționala noastră a început bine partida şi a condus cu 7-0, după eseul lui Marius Simionescu, transformat de Alin Conache. Cu jucători mult mai experimentați, evoluând în Franța, Țara Galilor și Noua Zeelandă, Tonga a preluat controlul şi s-a aflat mai mereu la conducere.

Președintele României, Nicușor Dan, a stat în tribună, printre spectatori
Președintele României, Nicușor Dan, a stat în tribună, printre spectatori Foto: Marian Burlacu

Cu toate că terenul a fost greu din cauza ploilor din ultimul timp, meciul a fost unul spectaculos dovadă că s-au marcat 12 eseuri, câte şase de fiecare parte, respectiv 81 de puncte.

Stejarii s-au luptat pentru victorie până în ultimul minut al disputei cu Tonga
Stejarii s-au luptat pentru victorie până în ultimul minut al disputei cu Tonga Foto: Marian Burlacu

Pentru România au marcat Marius Simionescu 1e (min. 6), Iulian Hartig 1e (min. 26), Tudor Butnariu 1e (min. 36), Logan Weidner 1e (min. 50), Gheorghe Gajion 2e (min. 65, 80), Alin Conache 2t (min. 7, 51) și Gabriel Rupanu 2t (min. 66, 80+1).

Președintele României a stat în tribună alături de Alin Petrache, șeful FR de Rugby
Președintele României a stat în tribună alături de Alin Petrache, șeful FR de Rugby Foto: Marian Burlacu

Eseurile oaspeţilor au fost semnate de Veikoso Poloniati 1e (min. 9), Taniela Filimone 1e (min. 16), John Tapueluelu 1e (min. 20), Anzelo Tuitavuki 1e (min. 42), Efitusi Maafu 1e (min. 56) şi Tomaakino Taufa 1e (min. 71). Patrick Pellegrini a transformat 5 dintre încercări (min. 17, 21, 43, 57, 72), acesta concretizând și o lovitură de pedeapsă (min. 41).

Stejarii i-au dominat pe înaintare pe rugbyștii din Pacificul de Sud
Stejarii i-au dominat pe înaintare pe rugbyștii din Pacificul de Sud Foto: Marian Burlacu

La finalul confruntării, în echipa României a debutat talonerul Adrian-Mădălin Țală. Născut în 13 martie 1998, la București, acesta evoluează pentru formația franceză Union Barbezieux Jonzac, în Federale 1 (divizia a 5-a din Franța).

Președintele Nicușor Dan i-a explicat băiatului său ce se întâmplă pe teren
Președintele Nicușor Dan i-a explicat băiatului său ce se întâmplă pe teren Foto: Marian Burlacu

După meci, căpitanul Stejarilor, Cristi Boboc, a mărturisit că s-a simțit onorat de faptul că președintele României, Nicușor Dan, a mers în vestiarul lor și le-a urat succes.

În primele trei meciuri ale Cupei Națiunilor, disputate în vară, în America de Sud, România a pierdut cu Chile (31-48), a terminat la egalitate (36-36) cu Uruguay și a câștigat (38-37) cu Samoa. Nouă puncte a acumulat România după 3 etape din World Rugby Nations Cup 2026, fiind pe locul 4 în Grupa Africa-Europa-Asia, la egalitate cu Spania, însă având esaveraj inferior. Primele două locuri sunt ocupate de Georgia, care are 14 puncte, și Portugalia, cu 12 puncte.
Echipa României mai are de disputat două meciuri la Bucureşti, cu echipele Statelor Unite (14 noiembrie) şi Canadei (20 noiembrie). Ambele partide vor începe la ora 18.30.

România

XV-le de start

1. Iulian Hartig (CS Dinamo București)

2. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara)

3.Cosmin Manole (CS Dinamo București)

4. Logan Weidner (CS Rapid București)

5. Adrian Moțoc (Nissa Rugby / Franța)

6. Cristi Boboc (cpt. / CSA Steaua București)

7. Keanan Murray (CS Dinamo București)

8. Etienne Terblanche (CS Dinamo București)

(mg) 9. Alin Conache (CSA Steaua București)

(md) 10. Daniel Plai (SCM USV Timișoara)

11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara)

12. Taylor Gontineac (Castres Olympique / Franța)

13. Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals / Franța)

14. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara)

15. Marius Simionescu (SCM USV Timișoara)

Rezerve

16. Adrian Țală (US Barbezieux / Franța) *

17. Alexandru Savin (CS Rapid București)

18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo București)

19. Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara)

20. Adrian Mitu (Soyaux–Angouleme / Franța)

21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara)

22. Ștefan Cojocariu (CS Rapid București)

23. Atila Septar (Nissa Rugby / Franța)

* jucător aflat înaintea debutului

Staff tehnic

David Gérard – antrenor principal

Juan Pablo Orlandi – antrenor inaintare

Raphaël Saint-André – antrenor atac și treisferturi

Benjamin Lapeyre – antrenor treisferturi și skills

Gareth Adamson – preparator fizic principal

Daniel Carpo – preparator fizic secund & data scientist

Adrien Haas – preparator fizic secund

Gilles Soirat – analist de performanță

Fabian Bunu – analist de performanță

Petra Melinte – doctor

Marius Todosi – kinetoterapeut

Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut

David Popa – manager

Iulian Duturlea – kitman


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