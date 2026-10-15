 Indemnizații de merit pentru Steaua 1986, dar și pentru campioni europeni din handbal, rugby și volei | adevarul.ro
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Indemnizații de merit pentru Steaua 1986, dar și pentru campioni europeni din handbal, rugby și volei

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Proiectul de lege prin care se vor acorda indemnizaţii de merit tuturor componenţilor echipei de fotbal Steaua câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 1986, dar și unor campioni continentali din handbal și volei a fost adoptat de Parlamentul României.

În primăvară s-au împlinit 40 de ani de la finala pe care Steaua a câștigat-o cu Barcelona
În primăvară s-au împlinit 40 de ani de la finala pe care Steaua a câștigat-o cu Barcelona Foto: Sportpictures

Propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, fiind înregistrate 253 de voturi „pentru". Inițiată de parlamentari AUR şi PSD, aceasta modifică Legea 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit.

Multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, Elisabeta Lipă a salutat decizia: „O veste bună pentru sportul românesc și, mai ales, un gest de respect față de cei care au scris istorie pentru România! Astăzi, în plenul Camerei Deputaților, a fost adoptat un proiect de lege care face dreptate unor mari campioni ai sportului românesc.

Mă bucur că, deși au trecut atâția ani, reușim să îndreptăm o inechitate. Până acum, doar o parte dintre eroii de la Steaua ’86 beneficiau de indemnizația de merit. Prin votul de astăzi, facem un pas important pentru ca toți cei care au contribuit la acea performanță istorică să primească recunoașterea pe care o merită.

Și mă bucur cu atât mai mult că, prin amendamentele susținute de PSD, această recunoaștere nu se oprește la fotbal, ci se extinde și către campionii europeni din celelalte sporturi de echipă. Mă gândesc în mod special la handbalul românesc, la performanțele extraordinare ale echipelor Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București, dar și la marii campioni din volei, care au dus numele României pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor europene.

Ca om care și-a dedicat viața sportului, știu câtă muncă, sacrificiu și renunțări se află în spatele unei performanțe istorice. Și mai știu că un campion nu trebuie uitat odată ce aplauzele s-au stins.

Performanța nu are termen de expirare. Iar respectul pentru campionii noștri nu trebuie să aibă nici el! Este un pas important spre normalitate și echitate. Poate că această recunoaștere vine târziu, dar este cu atât mai important că vine.

Felicitări tuturor celor care au făcut posibil acest demers! Respect pentru campionii României, indiferent de generație sau de sport!”.

În forma actuală, legea prevedea numai că „indemnizaţia de merit se acordă personalităţilor române de prestigiu din ştiinţă, cultură şi sport". În noua formă, aceasta menționează că „beneficiază de indemnizația de merit sportivii cetățeni români care, în calitate de componenți ai unor echipe de club din România, au contribuit la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, a Ligii Campionilor Europeni sau a Supercupei Europei”.

Conform documentului, din comisia care va face nominalizări vor face parte președintele Academiei Române, președinții comisiilor parlamentare de cultură, muncă și sport, miniștrii Culturii și Educației și Cercetării, președintele Agenției Naționale pentru Sport, precum și președinții uniunilor de creatori membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România. Propunerile pentru acordarea indemnizației vor fi întocmite anual și înaintate comisiei de către Academia Română, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Sport.

Pe lista echipelor din România care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în sporturile cu mingea se află Steaua București (fotbal - 1986, handbal - 1968, 1977), Dinamo București (handbal - 1965, rugby - 1967, volei - 1966, 1967, 1981), Știința Bucureșit (handbal - 1961), Rapid București (handbal - 1964, volei - 1961, 1963, 1965), Grivița Roșie (rugby - 1964) și CSM București (handbal - 2016). 

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