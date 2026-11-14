Naționala de rugby seniori dispută astăzi, la ora 18.30, în etapa cu numărul 5 (penultima) din World Rugby Nations Cup 2026, confruntarea cu formația Statelor Unite ale Americii. Învingătoarea confruntării va primi și Cupa Pershing.

Căpitanul Stelian Burcea primește Cupa Pershing de la Octavian Morariu, președintele Rugby Europe Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Meciul dintre echipele de rugby seniori ale României și SUA are o importanță deosebită nu numai fiindcă va influența locul ocupat de cele două echipe în ierarhia mondială. Stejarii sunt acum pe locul 23, iar yankeii se află pe 15. În plus, câștigătoarea va primi Cupa Pershing.

Trofeul se acordă din 2014, la meciurile bilaterale, cu excepția celor care ar conta pentru Cupa Mondială, fiind lansată cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la primul meci disputat de echipa de rugby a României, în 1919, la Paris, contra selecționatei SUA (0-21). Acea întâlnire a avut loc în cadrul Jocurilor Interaliate puse sub patronajul generalului John Pershing.

Născut în 13 septembrie 1860, în Missouri, acesta este singurul militar american care a avut gradul de General de armată, cel mai înalt în SUA (l-a primit și George Washington, însă post-mortem). Provenind dintr-o familie originară din Alsacia, acesta a condus forțele aliate în a doua parte a Primului Război Mondial, restructurând totodată armata americană. La finalul acelei conflagrații, generalul Pershing (1860-1948) a supervizat și construcția stadionului de la Vincennes, lângă Paris, având o capacitate de 29 000 de locuri, acolo unde în 1919 s-au desfășurat Jocurile Militare Interaliate. Arena i-a purtat numele mai apoi.

John Pershing a fost căsătorit cu pictorița franceză de origine română Mihaela Rescu, care se consacrase printr-o serie de portrete realizate unor personalități ale acelor vremuri precum Regele Alexandru al Iugoslaviei sau Regele Faisal I al Irakului. Cunoscută în lumea pariziană ca Micheline Resco, artista a realizat și portretul generalului american. Cei doi au rămas împreună, iar oficializarea prin căsătorie a relației lor s-a produs la aproape 30 de ani după realizarea tabloului, în 2 septembrie 1946.

În ultima partidă a echipei de rugby a României cu SUA, disputată în 15 noiembrie 2025, tot pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, americanii s-au impus cu 26-18. Vulturii au bifat astfel victoria cu numărul 9 în cele 12 partide disputate până acum.

Cupa Pershing a fost recâștigată de americani în urmă cu un an Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

În prima partidă din această toamnă, România s-a înclinat la mare luptă (38-43) în fața Tonga. România va mai juca cu Canada, vineri, 20 noiembrie, tot de la ora 18.30. Transmis de TVR Sport, meciul România - SUA se va disputa pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, iar spectatorilor li se recomandă să vină din timp la arenă pentru a se evita aglomerarea căilor de acces.