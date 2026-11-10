Nicolae Stanciu a fost desemnat jucătorul anului în China! Nici Alexandru Mitriță nu a fost uitat

Fotbalul românesc are motive de mândrie în China, acolo unde Nicolae Stanciu a fost desemnat cel mai valoros jucător al sezonului din prima ligă.

Nicolae Stanciu, premiat în China Foto: Instagram @nicolaestanciu_7

Mijlocașul lui Dalian Yingbo a primit această recunoaștere după ce a contribuit la câștigarea campionatului, într-o cursă pentru titlu care s-a decis spectaculos în ultimele etape.

Românul nu a fost singurul care a atras atenția la gala de premiere

Antrenorul Li Guoxu a fost recompensat cu titlul de tehnicianul anului, iar Alexandru Mitriță a primit distincția pentru cele mai multe pase decisive. Fotbalistul lui Zhejiang Professional a încheiat sezonul cu 15 assisturi în 25 de meciuri, la care a adăugat 13 goluri. Atât Stanciu, cât și Mitriță au prins și un loc în cel mai bun unsprezece al campionatului.

Cea mai spectaculoasă bătălie pentru titlu

Povestea titlului cucerit de Dalian Yingbo este una dintre cele mai surprinzătoare ale sezonului. Cu cinci runde înainte de final, Chengdu Rongcheng avea un avans de 14 puncte și părea imposibil de ajuns din urmă. Finalul a schimbat însă complet calculele: echipa aflată în frunte a strâns un singur punct în următoarele patru partide, iar în ultima etapă a pierdut cu 2-3 în fața lui Shandong Taishan.

În paralel, formația lui Stanciu a profitat de fiecare oportunitate și a încheiat sezonul fără pași greșiți, reușind să întoarcă lupta pentru trofeu. Mijlocașul român a pus umărul la această performanță cu 10 goluri și cinci pase decisive în cele 27 de meciuri disputate pentru Dalian Yingbo.