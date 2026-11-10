 Cazul Nicolae Stanciu a ajuns și în presa rivalilor! Bosniacii, surprinși de conflictul cu naționala României: „Gheata plină de sânge e un mesaj clar!” | adevarul.ro
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Foto Cazul Nicolae Stanciu a ajuns și în presa rivalilor! Bosniacii, surprinși de conflictul cu naționala României: „Gheata plină de sânge e un mesaj clar!”

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Decizia lui Nicolae Stanciu, în vârstă de 33 de ani, de a nu se alătura lotului României pentru ultimele două confruntări din Liga Națiunilor a ajuns în atenția presei din Bosnia și Herțegovina, mai ales în contextul duelului direct programat între cele două naționale, pe data de 17 noiembrie.

Nicolae Stanciu
Nicolae Stanciu Foto: Sportpictures

Subiectul a fost amplu dezbătut de jurnaliștii bosniaci după ce selecționerul Gheorghe Hagi a oferit explicații despre absența mijlocașului, iar fotbalistul a venit ulterior cu propria versiune. Tricolorul a făcut publice mai multe documente medicale pentru a arăta că indisponibilitatea sa are la bază probleme reale de sănătate.

Pentru a lămuri situația, Stanciu a publicat pe contul său de Instagram rezultatul investigației RMN, diagnosticul stabilit de medici și un schimb de mesaje cu specialistul care îl monitorizează. Potrivit informațiilor prezentate de jucător, perioada necesară pentru recuperare este estimată la aproximativ patru săptămâni.

„Haos în România! Căpitanul nu vine la Zenica!”

Cazul a fost urmărit îndeaproape de publicația bosniacă Sport Sport, care a relatat pe larg despre tensiunile apărute în jurul absenței internaționalului român. Interesul este cu atât mai mare cu cât România și Bosnia se vor întâlni pe 17 noiembrie, la Zenica, în ultima etapă a competiției.

„Haos în România! Căpitanul nu vine la Zenica, selecționerul l-a pus la zid, iar el a provocat agitație cu o fotografie. După ce selecționerul României, Gică Hagi, și-a exprimat nemulțumirea din cauza absenței mai multor internaționali, Nicolae Stanciu a decis să demonstreze public că există un motiv medical pentru neparticiparea sa. Căpitanul naționalei României a publicat pe Instagram rezultatul investigației medicale și diagnosticul accidentării care îl ține departe de teren!”, au scris jurnaliștii bosniaci.

Ce a însemnat fotografia cu gheata însângerată: „Un mesaj clar!”

Presa din Bosnia a remarcat și fotografia distribuită de Nicolae Stanciu, în care mijlocașul arată gheata pătată de sânge în urma unui episod petrecut la partida dintre România și Kosovo, din noiembrie 2024. Jurnaliștii bosniaci au văzut în această imagine un mesaj indirect al internaționalului român pentru cei care i-au contestat devotamentul față de echipa națională.

„Un detaliu publicat de Stanciu alături de documentele medicale a atras o atenție deosebită. Lângă emblema naționalei României, a postat o gheată plină de sânge, lucru pe care mulți l-au interpretat ca pe un mesaj clar pentru cei care s-au îndoit de motivele absenței sale!”, au remarcat bosniacii.

Mesajul transmis de Nicolae Stanciu
Mesajul transmis de Nicolae Stanciu Foto: Instagram

România și Bosnia au disputat până acum nouă meciuri directe, bilanțul fiind ușor favorabil bosniacilor. Aceștia s-au impus de cinci ori, în timp ce tricolorii au obținut patru victorii. Interesant este că niciuna dintre întâlniri nu s-a încheiat la egalitate.

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