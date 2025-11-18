După 11 ani, Cristiano Ronaldo se întoarce în America: întâlnire istorică cu Donald Trump la Casa Albă

După mai bine de un deceniu, Cristiano Ronaldo revine pe teren american, fiind așteptat astăzi la Casa Albă de președintele Donald Trump.

Vizita starului portughez, care evoluează în prezent la Al Nassr și joacă pentru naționala Portugaliei, are loc în aceeași zi în care Washington-ul îl primește și pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, patronul clubului saudit prin intermediul Fondului de Investiții de stat.

Ultima apariție a lui CR7 în Statele Unite a fost în august 2014, când încă evolua pentru Real Madrid. De atunci, starul portughez a evitat toate turneele americane ale cluburilor pe care le-a reprezentat: Juventus, Manchester United sau Al Nassr.

Absența sa de pe tărâm american a fost legată și de ancheta în care Ronaldo a fost implicat în SUA, după ce fostul model Kathryn Mayorga l-a acuzat de viol în 2009.

Portughezul a plătit inițial 375.000 de dolari pentru un acord de confidențialitate, iar ulterior plângerea depusă de Mayorga a fost respinsă de instanțele americane, inclusiv în apel.

CR7, întâlnire oficială cu Donald Trump

Într-un interviu recent cu jurnalistul Piers Morgan, portughezul a declarat că Trump este „unul dintre oamenii care pot schimba lumea” și că își dorește să poarte o discuție cu Cristiano Ronaldo, fie în Arabia Saudită, fie în Statele Unite.

Gestul său este susținut și de precedentul moment din iulie, când Antonio Costa, președintele Consiliului European, i-a oferit lui Trump un tricou semnat de portughez, cu mesajul „Președintelui Donald J. Trump, care «joacă» pentru pace”.

Pe plan sportiv, vizita pregătește și revenirea portughezului pe teren american. Federațiile de Fotbal din SUA și Portugalia au stabilit de principiu un meci amical în Atlanta, programat în martie 2026, ca parte a pregătirii pentru Campionatul Mondial pe care Statele Unite îl vor găzdui anul viitor.