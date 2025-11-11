Cristiano Ronaldo a vorbit despre singurul trofeul care îi lipsește din palmares. Doar anul viitor îl mai poate câștiga

Cariera lui Cristiano Ronaldo (40 de ani), care are mai puțin de 50 de goluri de marcat pentru a atinge borna de 1.000 de reușite, este pe final. Lusitanul a recunoscut-o recent, într-un interviu acordat lui Piers Morgan.

Campion european cu selecționata lusitană, lui CR7 îi lipsește din palmares doar Cupa Mondială, pe care marel său rival, argentinianul Lionel Messi (38 de ani), o deține.

„Va fi ultimul meu Mondial? Cu siguranță da. Timpul trece nemilos. Anul viitor voi avea 41 de ani.

După SUA 2026, următorul Mondial va fi când voi avea 45 de ani”, a spus portughezul, într-un interviu acordat în Arabia Saudităă pe tema Cupa Mondială.

Cristiano Ronaldo este legitimat în Arabia Saudită, la clubul Al Nassr.