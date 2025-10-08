Motivul pentru care Cristiano Ronaldo nu renunță la fotbal. Superstarul a trecut de bariera celor 40 de ani

Portughezul Cristiano Ronaldo (40 de ani), legitimat la formația Al Nassr (Arabia Saudită), nu ia în calcul retragerea din fotbal nici în sezonul viitor. Și nu renunță nici la naționala lusitană. Motivul pentru care merge mai departe este acela că încă „produce”.

„Vreau să mai joc câțiva ani, nu mulți… Trebuie să fiu sincer. Încă produc lucruri bune, ajut clubul meu și echipa națională. De ce să nu continui? Sunt sigur că atunci când mă voi retrage, o voi face împlinit, pentru că am dat totul.

În acest moment, mă bucur de prezent. Știu că nu mai am mulți ani de jucat, dar puținul timp pe care îl mai am trebuie să-l trăiesc la maximum. Am o filozofie de viață în care să o iau zi cu zi. Fără planuri pe termen lung. Mă bucur de fiecare zi și de fiecare antrenament”, a declarat Ronaldo potrivit athlonsports.

CR7 se pregătește alături de colegii din naționala Portugaliei de meciurile cu Irlanda și Ungaria din preliminariile Campionatului Mondial. Portugalia este lider în Grupa F, cu două victorii din tot atâtea meciuri.