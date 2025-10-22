S-a întâmplat din nou în Liga Campionilor. Recordul lui Cristiano Ronaldo a fost egalat

Un jucător din Europa de Nord, aflat în plin apogeu al carierei, îl pune ”în pericol” pe Cristiano Ronaldo. La 25 de ani, e deja în topul marcatorilor all-time și pare de neoprit.

Erling Haaland continuă să uimească lumea fotbalului. Starul norvegian de la Manchester City a marcat din nou în Liga Campionilor, în victoria cu 2-0 contra celor de la Villarreal, și a egalat o bornă istorică deținută de Cristiano Ronaldo.

12 meciuri consecutive cu gol în UCL

Atacantul nordic a deschis scorul pentru campioana Europei în deplasarea din Spania și a bifat al 12-lea meci consecutiv în care înscrie în Champions League. Aceasta este o performanță pe care doar Cristiano Ronaldo o mai reușise până acum.

Cu acest gol, starul norvegian a ajuns la 53 de reușite în doar 51 de meciuri disputate în cea mai prestigioasă competiție intercluburi de pe continent. O cifră halucinantă, care îl plasează deja în top 10 all-time al golgheterilor din UCL, la vârsta de doar 25 de ani.

Cifrele lui Haaland în acest sezon

În actualul sezon, Haaland a înscris de patru ori în faza grupelor, fiind la doar un gol în spatele liderului clasamentului golgheterilor, Kylian Mbappé, care a marcat de cinci ori pentru Real Madrid.

Duelul dintre cei doi tineri super-atacanți capătă tot mai multă greutate, nu doar în competițiile interne, ci și pe cea mai importantă scenă europeană.

Haaland, mașină de goluri în continuă evoluție

Clasament golgheteri din noul sezon Liga Campionilor

5 goluri: Mbappe (Real Madrid)

4 goluri: Anthony Gordon (Newcastle), Haaland (Manchester City), Kane (Bayern Munchen), Rashford (FC Barcelona)

3 goluri: Harvey Barnes (Newcastle), Fermin Lopez (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter Milano), Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

2 goluri: Dennis Man (Feyenoord Rotterdam), Bensebaini (Dortmund), Burkardt (Eintracht Frankfurt), Doue (PSG), Dumfries (Inter Milano), Aleix Garcia Serrano (Bayer Leverkusen), Gyokeres (Arsenal), Hauge (Bodo/Glimt), Rasmus Hojlund (SSC Napoli), Kvarațhelia (PSG), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Mbodji (Slavia Praga), McTominay (Napoli), Nuno Mendes (PSG), Paixao (Olympique Marseille), Goncalo Ramos (PSG), Saibari (PSV Eindhoven), Marcus Thuram (Inter Milano), Trincao (Sporting Lisabona), Vlahovic (Juventus Torino), potrivit Flashscore.