search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cristiano Ronaldo, exclus din lotul lui Al Nassr. Portughezul ratează următorul meci din Liga Campionilor Asiei

0
0
Publicat:

Cristiano Ronaldo a început noul sezon în forță la Al Nassr. Starul portughez a reușit să înscrie deja 14 goluri în toate competițiile.

Cristiano Ronaldo a fost în afara lotului pentru următorul meci din Asia
Cristiano Ronaldo va fi absent în următorul meci al lui Al Nassr | FOTO Getty Images

Cristiano Ronaldo nu va face parte din lotul echipei Al-Nassr pentru meciul de miercuri, 22 octombrie, din Liga Campionilor Asiei, împotriva celor de la FC Goa, disputat în India.

Motivul absenței portughezului de 40 de ani nu a fost încă clarificat, iar decizia stârnește deja multe semne de întrebare în lumea fotbalului.

Decizia de a-l lăsa pe Cristiano Ronaldo în afara lotului îi aparține antrenorului Jorge Jesus, care a explicat într-o conferință de presă că preferă să-l menajeze pentru următoarele confruntări din campionat.

Toată lumea îl iubește pe Cristiano Ronaldo. Am decis că se va odihni. Toată lumea îl iubește pe Cristiano Ronaldo și are mulți fani. Am decis că se va odihni când vom juca în afara Arabiei Saudite.

Toată lumea vrea să-l vadă, dar trebuie să facem alegeri și am decis să-l lăsăm la Riyadh pentru a se pregăti pentru următorul meci”, a declarat Jorge Jesus, potrivit goal.com.

Cifrele lui „CR7” în noul sezon

Cristiano Ronaldo se menține în topul golgheterilor acestui sezon. În Saudi Pro League, portughezul a marcat deja cinci goluri în tot atâtea meciuri, confirmându-se drept principalul marcator al lui Al-Nassr.

În ultima victorie clară, 5-1 cu Al-Fateh, „CR7” a înscris în minutul 60, reușind golul cu numărul 949 din cariera sa impresionantă.

Per total, Ronaldo a adunat până acum 19 goluri în toate competițiile, incluzând și cele pentru naționala Portugaliei.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
digi24.ro
image
Ținutele îndrăznețe pe care le-a ales Kim Kardashian la petrecerea de ziua ei. Vedeta a împlinit 45 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor
gandul.ro
image
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
mediafax.ro
image
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Ajutor pentru încălzire 2025. Unde se depun actele
playtech.ro
image
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
O nouă majorare de TVA? Avertisment pentru toți românii
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci