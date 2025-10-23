Cristiano Ronaldo, exclus din lotul lui Al Nassr. Portughezul ratează următorul meci din Liga Campionilor Asiei

Cristiano Ronaldo a început noul sezon în forță la Al Nassr. Starul portughez a reușit să înscrie deja 14 goluri în toate competițiile.

Cristiano Ronaldo nu va face parte din lotul echipei Al-Nassr pentru meciul de miercuri, 22 octombrie, din Liga Campionilor Asiei, împotriva celor de la FC Goa, disputat în India.

Motivul absenței portughezului de 40 de ani nu a fost încă clarificat, iar decizia stârnește deja multe semne de întrebare în lumea fotbalului.

Decizia de a-l lăsa pe Cristiano Ronaldo în afara lotului îi aparține antrenorului Jorge Jesus, care a explicat într-o conferință de presă că preferă să-l menajeze pentru următoarele confruntări din campionat.

”Toată lumea îl iubește pe Cristiano Ronaldo. Am decis că se va odihni. Toată lumea îl iubește pe Cristiano Ronaldo și are mulți fani. Am decis că se va odihni când vom juca în afara Arabiei Saudite.

Toată lumea vrea să-l vadă, dar trebuie să facem alegeri și am decis să-l lăsăm la Riyadh pentru a se pregăti pentru următorul meci”, a declarat Jorge Jesus, potrivit goal.com.

Cifrele lui „CR7” în noul sezon

Cristiano Ronaldo se menține în topul golgheterilor acestui sezon. În Saudi Pro League, portughezul a marcat deja cinci goluri în tot atâtea meciuri, confirmându-se drept principalul marcator al lui Al-Nassr.

În ultima victorie clară, 5-1 cu Al-Fateh, „CR7” a înscris în minutul 60, reușind golul cu numărul 949 din cariera sa impresionantă.

Per total, Ronaldo a adunat până acum 19 goluri în toate competițiile, incluzând și cele pentru naționala Portugaliei.