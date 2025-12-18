Conference League: AEK Atena - Universitatea Craiova (joi, ora 20:00). Oltenii sunt la mâna lor pentru calificare

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că formația sa își propune întotdeauna să câștige și în consecință nu va juca cu gândul la obținerea unui rezultat de egalitate în partida cu AEK Atena din Conference League. După 5 etape, oltenii sunt pe locul 23 (penultimul loc de calificare) din 36, iar grecii, deja calificați, sunt pe locul 4, cu 10 puncte, la 3 puncte în spatele liderului Strasbourg.

Un lucru este cert. Craiova depinde doar de ea pentru a ajunge în play-off-ul pentru optimi. Cu o victorie la Atena, Universitatea va termina matematic în primele 24, indiferent de rezultatele celorlalte echipe.

Oltenii au 7 puncte în acest moment, după 5 meciuri jucate. Chiar dacă ar ajunge la 10, calificarea directă în „optimi” va fi imposibil de obținut. Miza e locul în play-off-ul pentru optimi.

Universitatea Craiova mai poate fi depășită doar de 4 echipe în lupta pentru un loc în primele 24. Lincoln, care are tot 7 puncte, dar un golaveraj mai slab, e pe poziția 24, imediat sub olteni.

Urmează Kups și Zrinjski, cu 6 puncte, apoi Breidablik, cu 5 puncte. Echipele aflate de la locul 28 în jos au maxim 3 puncte, deci nu mai pot trece peste Craiova.

Coelho merge la victorie

„Întotdeauna ne propunem să câștigăm. Nu cred că este o idee bună să ne gândim la un egal aici. Am venit aici să dăm totul, vom vedea la sfârșit ce vom reuși să obținem. Dar e clar pentru mine că nu vom juca cu gândul la egal acest meci. Când joci la egal, de cele mai multe ori pierzi. Va fi cu siguranță un meci dificil, împotriva unei echipe care în ultimele sale 11 partide are 10 victorii și un egal.

Pentru noi va fi o mare provocare meciul de mâine. Nu pierdem dinainte meciul, cum nici nu-l câștigăm dinainte. Ceea ce știm acum este că șansele sunt de 50-50%, așa cum este mereu în fotbal”, a precizat lusitanul.

„În ultimele două partide din competiție am dovedit că putem să avea evoluții solide împotriva unor echipe puternice. Acum însă urmează o nou meci, dar în deplasare. Vom da tot ce avem mai bun, ca de obicei.

Acest gen de meciuri ajută echipa să devină mai puternică. Învățăm atunci când câștigăm, când pierdem sau facem egal. Mereu avem posibilitatea de a ne îmbunătăți jocul. Asta vrem să facem și mâine (n.r. - astăzi)”, a adăugat acesta, la conferința de presă de miercuri seară.