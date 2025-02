Dorinel Munteanu s-a săturat de stat acasă. Promisiunea făcută de „Munti”

Dorinel Munteanu (56 de ani), campion cu Oțelul Galați în 2011, își dorește să revină pe banca tehnică, după ce a plecat de la formația de la Dunăre la finalul anului trecut.

Liber de contract de două luni, de când a plecat de la Oțelul, Dorinel a declarat că e gata să revină în antrenorat. El a fost ofertat din Superliga, de FC Botoșani, după despărțirea de echipa gălățeană. Dorinel a mai fost dorit și la Voluntari, în Liga 2.

„Am avut nevoie de această pauză. E clar că pauza prea lungă nu e benefică în cazul antrenorilor. În scurt timp voi fi pe bancă. Am avut în ultimul timp discuții, unele au fost OK, dar nu am putut eu să ajut acea echipă. Sper ca în curând să revin pe bancă, indiferent că în Superliga sau în străinătate”, a declarat Dorinel Munteanu la GSP Live Special.

Dorinel Munteanu a plecat de la Oțelul, sătul de problemele financiare de a gruparea moldoveană.

„Nu vreau să reamintesc sau să jignesc, dar nu a fost ușor tot acest timp, a fost un drum greu, implicarea mea și a soției a fost esențială pentru acest club. Când un sponsor sau când un conducător al unui partener oficial te minte... atunci s-a produs ruptura”, declara Dorinel Munteanu pe 31 decembrie 2024.