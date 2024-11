Farul lui Gică Hagi, îngropat de Oțelul. Dorinel Munteanu, victorie dramatică în prelungiri

Oţelul Galaţi a învins-o dramatic pe Farul, cu scorul de 1-0, vineri seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Samuel Teles (90+5), după ce portarul Alexandru Buzbuchi respinsese şutul lui Alexandru Mihai Pop din marginea careului.

Deși cele două formații sunt conduse de doi dintre cei mai spectaculoși jucători din fotbalul românesc, Gică Hagi și Dorinel Munteanu, Farul și Oțelul nu au oferit nimic vineri seară. În cea mai mare parte a timpului cele două echipe s-au anulat reciproc, gazdele neavând niciun şut pe poartă. În schimb, Oţelul a mai avut o şansă bună pe final, dar același Teles a tras pe lângă (90+1).

Dorinel Munteanu: victorie incontestabilă

”Din punctul meu de vedere, victoria noastră, chiar dacă a venit pe final, este incontestabilă. Am anihilat adversarul nostru direct, care știam că are o posesie bună, jucători valoroși, foarte eficienți în preajma careului de 16 metri, doar că astăzi nu le-am dat ocazia să fie. Veneam după o perioadă mai puțin bună, dar am spus tot timpul că la echipa mea nu este criză, ci unitate, caracter. Numai așa puteam ieși din această situație, prin a a demonstra tuturor că suntem o echipă unită”, a spus Dorinel Munteanu, care nu mai simțise gusul victoriei din 30 august.

Farul era neînvinsă de trei etape (două victorii şi un egal), în timp ce Oțelul a pus capăt unei serii de nouă etape fără victorie, în care înregistrase cinci egaluri şi patru eşecuri.

Într-un alt meci disputat azi în Superliga, Sepsi a trecut cu 2-0 de Gloria Buzău și a urcat pe loc de playoff.

Farul - Oţelul Galaţi 0-1 (0-0)

Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

A marcat: Teles (90+5).